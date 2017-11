Selten gesehen : Invasion der Kormorane

vergrößern 1 von 3 1 von 3

von Gernot Kühl

erstellt am 09.Nov.2017 | 06:35 Uhr

Eckernförde | Ein großer Vogelschwarm hat gestern Vormittag für Aufsehen am Strand gesorgt. Nicht etwa Enten oder Gänse hatten sich etwa 50 Meter vom Ufer des Strandabschnitts Am Dang versammelt, sondern etwa 400 bis 500 Kormorane. Ein selbst für den Eckernförder Nabu-Vorsitzenden Jürgen Schmidt höchst ungewöhnliches Phänomen, das selbst er in dieser Größenordnung noch nicht gesehen hat.

Gesehen und auch fotografiert hat die Riesenkolonie Frank Schlanske aus Gettorf. Der 70-Jährige war an der Strandpromenade unterwegs, als ihm gegen 9.30 Uhr der riesige Vogelschwarm zwischen Ostsee Info-Center und Strandnixe auffiel. Er zückte seine kleine Kompaktkamera und schoss an die 50 Fotos, die er auch der Redaktion zeigte. „So etwas habe ich noch nie gesehen“, sagte der pensionierte Trockenbauer, der vor drei Jahren von Hamburg nach Gettorf gezogen ist und sich in Kiel einer Fotogruppe angeschlossen hat. Als ein Flottendienstboot den Marinehafen verließ und das Typhon erklingen ließ, stob der Kormoranschwarm in die Luft und flog Richtung Südstrand davon.

Der Eckernförder Ornithologe und Mitarbeiter des Instituts für Vogelforschung der Vogelwarte Helgoland, Heinrich-Wilhelm Schafstall, kennt das Phänomen großer Kormoran-Ansammlungen. Etwa 500 der eleganten und unter Naturschutz stehenden Fischjäger haben am Hemmelmarker See ihre Brut- und Schlafplätze, berichtet der Fachmann. Die Kormorane jagen dann in Kleingruppen hauptsächlich in der Ostsee. Zu der großen Ansammlung gestern Vormittag kann es wegen des Durchzugs skandinavischer oder osteuropäischer Populationen gekommen sein, die auf ihrem Weg in den Süden an der Eckernförder Bucht Zwischenstation gemacht haben könnten. Möglicherweise habe sich in Strandnähe ein Fischschwarm befunden, den die Kormorane gejagt haben, so Schafstall weiter.

Kormorane ernähren sich ausschließlich von Fisch, den sie meist in kleinen Trupps in langen Tauchzügen von der Wasseroberfläche aus jagen.