Schleswig-Holstein-Musikfestival SHMF : Interview mit Perkussionist Simone Rubino

Die EZ unterhielt sich in lockerer Atmosphäre mit Perkussionist Simone Rubino.

11. Juli 2019, 16:08 Uhr

Jung und alert, unkompliziert und offenherzig sitzt er vor mir: der neue Shooting Star aus der Instrumentalabteilung „Schlagzeug“. Vor 25 Jahren in Turin geboren, ist Simone Rubino heute bereits ein Perkussionist, der zahlreiche Preise gewann und unter namhaften Dirigenten vielfältige Erfahrungen sammelte. Im Interview mit der EZ plaudert er, in gutem Deutsch, locker und gern über Vergangenes und Zukünftiges.



EZ: Wo liegen die Anfänge Ihrer Musik?

Simone Rubino: Meine Mutter studierte Klarinette und Gesang, mein Opa spielt sieben Instrumente. Ich begann mit Klavier.



Wie kamen Sie dann zum Schlagzeug?

Ich erinnere mich gern an die Zeiten, in denen ich mit Opa in der Garage Musik machte. Er spielte Saxophon, ich Schlagzeug. Und irgendwann muss man sich entscheiden. Ich entschied mich für Schlagzeug, weil ich seine Möglichkeiten mit vielen Klangfarben und viel Rhythmus liebe.



Auch Ihre Stimme ist großartig. Hatten Sie eine Gesangsausbildung?

Nein, ich sang von klein auf im Kinderchor, später dann fünf Jahre in der Turiner Staatsoper, dort vor allem Puccini – rauf und runter.



Wie kommen Sie darauf, Bachs Cello-Konzert auf Marimbaphon zu spielen?

Zu seiner Zeit hat Bach für die Instrumente komponiert, die er kannte. Heute würde er sicherlich Musik für Marimbaphone schreiben. Und es wäre uns allen ganz selbstverständlich.



Welche Ziele haben Sie ?

Ich will nicht der Beste sein, obwohl ich von einem Konzert vor 70.000 Zuschauern träume. Ich sehe mich als Nachfolger und will für weitere und zukünftige Musiker und Zuhörer nach bestem Können den Weg ebnen. Den Weg zum besseren Verständnis klassischer Musik über die Erfahrung völlig neuer Klangdimensionen. Darum setze ich im Konzert zwischen die sechs Bachsätze auch zeitgenössische Kompositionen. Wir sehen, spüren, hören. Alles ist in Bewegung, und die Erfahrungen von neuen Klangwelten gehen nun ‘mal über das Gewohnte hinaus. Ich will heute ein neues Kapitel aufschlagen, mit all meiner Energie neue Möglichkeiten vermitteln und dabei mit ungewohnter Technik Klänge und Hörerlebnisse verstärken. Die Musik findet eine neue Sprache. Alles ist Kunst.



Was wünschen Sie sich?

Ich möchte die Voraussetzungen dafür schaffen, dass man nicht mehr aufhören kann, sich mit Freude auf die unterschiedlichsten Klangdimensionen einzulassen. Wenn man als Kind einmal Eis gegessen hat, möchte man immer wieder Eis essen, das hört auch nie auf.