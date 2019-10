Verband deutscher Unternehmerinnen : Internationale Kommission tagt in Eckernförde

Die Internationale Kommission des Verbandes deutscher Unternehmerinnen hat wichtige Entscheidungen in Eckernförde getroffen.

von Arne Peters

13. Oktober 2019, 17:46 Uhr

Eckernförde | Mit 1800 Mitgliedern ist der „Verband deutscher Unternehmerinnen“ (VdU) einer der größten Wirtschaftsverbände in Deutschland. Am Wochenende hatte er Eckernförde als Ziel: Die „Internationale Kommission“ der Vereinigung traf am Baltic Sea International Campus (BSIC) wichtige Entscheidungen über die zukünftige Ausrichtung des VdU.

Der Verband deutscher Unternehmerinnen wurde 1954 gegründet. Viele Männer waren im Krieg gefallen oder in Gefangenschaft umgekommen, so dass sich nun ihre Witwen um die Unternehmen kümmerten. Der Verband vertritt seitdem branchenübergreifend die Interessen von Unternehmerinnen aus Branchen vom Importwesen bis zum Maschinenbau und von der IT bis zum Personalmanagement. Er setzt sich für mehr weibliches Unternehmertum, mehr Frauen in Führungspositionen und bessere Bedingungen für Frauen in der Wirtschaft ein. Und es gibt noch einen Grund, weshalb es sinnvoll ist, dass sich Frauen in einem eigenen Verband zusammenschließen: „Frauen netzwerken anders als Männer“, erklärt Elizabeth Lehnich, Mitglied im Bundesvorstand für Internationales des VdU. Über den Verband erhalten Unternehmerinnen zudem Kontakte zu ähnlichen Verbänden im Ausland, zum Beispiel in China.

Für diese Aufgabe ist Wei Qian prädestiniert. Die Geschäftsführerin des BSIC stellt als Mitglied der Internationalen Kommission in vielfältiger Form Verbindungen zur chinesischen Wirtschaft her. Am Sonnabend hatte sie deshalb den China-Beauftragten der Stadt Duisburg, Johannes Pflug, zu Gast in der Galerie 66. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete referierte über die neue Seidenstraße als Handelsverbindung zwischen China und Asien, Europa und Afrika. „Wie kann man die Chancen aus der chinesischen Infrastruktur- und Handelspolitik nutzen, ohne sich von China abhängig zu machen?“, lautete seine Frage.

„China ist eines unserer Schwerpunktländer“, erklärt Elizabeth Lehnich. „China und Europa. Denn als einzelnes Land kann Deutschland keinen Gegenpol zu den großen Wirtschaftsmächten bilden.“ Deshalb spielt der Austausch zu europäischen Ländern eine große Rolle. Es gibt regelmäßig Geschäftsanbahnungstreffen, zum Beispiel mit den Niederlanden und der Türkei, sowie einen regelmäßigen Austausch über Exportbedingungen. „Wir müssen uns in erster Linie als Europäerinnen begreifen“, betont Elizabeth Lehnich und ist sich der Ironie angesichts des Brexit bewusst: Sie stammt selbst aus Yorkshire, lebt aber in Hamburg.

Die europäische Denkweise zu fördern, ist deshalb ein großes Ziel der Kommission, die bei ihrem Treffen in Eckernförde entsprechende Beschlüsse gefasst hat. So sollen bald Konferenzen mit den österreichischen, französischen und türkischen Pendants zum VdU stattfinden. „Wir können uns nicht auf der Qualität unserer deutschen Waren ausruhen“, mahnt Wei Qian. „Gerade China ist wirtschaftlich auf dem Vormarsch, und wir müssen als ein starkes Europa auftreten.“ Rein theoretisch, überlegt Elizabeth Lehnich, müsste aus dem Verband deutscher Unternehmerinnen ein Verband europäischer Unternehmerinnen werden.