Ausbildung : Intensive Zeit schweißt zusammen

01.Nov.2017

Hütten | Sie alle haben das gleiche Ziel: Selbst eine Gruppe der Deutschen Waldjugend leiten. Dafür haben 16 Jugendliche zwei Wochen lang an einer Gruppenleiter-Ausbildung im Hüttener Forst teilgenommen. Um 7 Uhr aufstehen, nach dem Frühstück ein Theorieblock, nach dem Mittag Spiel-Erprobung, dann wieder Theorie und nach dem Abendessen schließlich Referate – das Programm war gleichermaßen umfangreich und anspruchsvoll. „Es ist auf jeden Fall anstrengend. Aber die Leute hier sind super“, meint Oke Lachs aus Frörup.

„Eigentlich sind zwei Wochen am Stück eher ungewöhnlich“, erklärt Lehrgangsleiter Yannik Hofmann. Der große Vorteil sei aber, dass bei dieser Dauer ein richtiger Prozess zu sehen sei. „Die Gruppe schweißt zusammen, davon profitieren die Teilnehmer enorm“, so der 28-Jährige. Die Teilnehmer, das sind Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren, die aus ganz Schleswig-Holstein kommen. Nur Lennard Himstedt fällt etwas aus der Reihe, er ist mit 20 der „Oldie“ im Lager. „Das macht aber nichts. Es ist ganz entspannt“, lacht er.

Jeder Teilnehmer musste vor Lager-Beginn ein Referat vorbereiten. „Ein Thema war zum Beispiel Karte und Kompass, aber es gab auch biologische und geschichtliche Themen“, zählt Yannik Hofmann einige der Referats-Inhalte auf. Mit den im Karten-und-Kompass-Referat erworbenen Kenntnissen sollten die angehenden Gruppenleiter bei einer Nachtwanderung ein bestimmtes Ziel erreichen. „Leider kam keiner an“, erzählt Hofmann. Die Folge: Einen Ausflug gab es diesmal nicht, stattdessen mussten die Teilnehmer am Folgetag eine weitere Einheit über sich ergehen lassen und die Wanderung zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.

Der Stimmung tat das aber keinen Abbruch. „Wir können hier wahnsinnig viel machen“, so der Lehrgangsleiter. Als Jura-Student ist er für die Rechtskunde verantwortlich, für Gruppenleiter ein obligatorischer Bereich. „Es geht darum, was man beachten muss, wenn man eine Gruppe leitet: Wo beginnt die Aufsichtspflicht? Wo endet sie? Wann wird sie verletzt?“, erklärt Hofmann. Dazu seien Fragen des Sexualstrafrechts und des Jugendschutzes von Relevanz. Dazu ging es in den Theorie-Blöcken um Kassenkunde, die Verbands-Organisation und pädagogische Inhalte. Auch ein Forsteinsatz stand auf dem Programm.

Wenn die Teilnehmer nach Hause gehen, haben sie nicht nur ein Zertifikat in der Hand. „Sie sind vernetzt und haben dann einfach große Lust, eine Gruppe zu leiten“, sagt Hofmann.