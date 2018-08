Artist Residency in Papenwohld : Inspirierende Idylle

Zwölf Musiker nehmen am Kulturprojekt Papenwohld Artist Residency No.2 teil / Morgen Tag der offenen Tür mit Abschlusskonzert

von Achim Messerschmidt

30. August 2018, 15:47 Uhr

Christine Seraphin alias Sera Kalo ist Soul-Sängerin, spielt Klavier und gastierte schon auf Bühnen in aller Welt. Hip-Hop-Sänger Alai K. kommt aus Kenia, lebt erst seit wenigen Monaten in Berlin. Disco Vumbi heißt sein aktuelles Projekt, und die Hamburgerin Mona Harry ist als Poetry-Slammerin deutschlandweit unterwegs. Künstlerisch trennen die drei vermutlich Welten, aber im idyllisch gelegenen Papenwohld in Klein Wittensee finden Christine Seraphin, Alai K, und Mona Harry zusammen und stehen morgen auch gemeinsam auf der Bühne. Mit ihnen bereiten sich auch noch neun andere Künstler aus unterschiedlichen Genres in der Abgeschiedenheit der Hüttener Berge auf den Abschluss ihrer kreativen Woche vor.

Artist Residency heißt das Projekt, das Jörn Bielfeldt, dessen Eltern den Hof Papenwohld betreiben, 2016 erstmals auf die Beine stellte. „Mir geht es darum, eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich Künstler ohne finanziellen Druck oder Vorgaben von Mainstream-Produzenten in einer Gruppe künstlerisch frei entfalten können. Die einzige Vorgabe ist Zeit: Ziel ist es, innerhalb einer Arbeitswoche in einem Team etwas gemeinsam zu schaffen“, erläutert Bielfeldt die Ursprungsidee für sein Vorhaben. Der Musiker habe in seiner Karriere oft genug erlebt, wie einschränkend sich der Produktionsdruck für einen nächsten großen Hit auf die Kreativität auswirken kann. „Hier in Papenwohld abseits der größeren Städte und Metropolen mit all ihren Zwängen können Künstler durchatmen und unter Gleichgesinnten ihre Ideen einfach austesten, wieder verwerfen oder auch nochmal ganz neu entwickeln.“

„Der nur noch spärlich verfügbare Raum ist in meiner Arbeit als Kulturmanagerin in Hamburg ständig präsent. Dieser Raum, den es in der Stadt so fast nirgendwo mehr gibt, ist hier vorhanden und kann durch die Digitalisierung global verfügbar gemacht werden. Daher freue ich mich sehr, zusammen mit den Künstlern und dem tollen Team diesen einmaligen Ort abseits von Großstadthektik neu zu denken“, unterstreicht Projektleiterin Lena Ingwersen.

Die zwölf Teilnehmer, darunter Musiker, Komponisten, Songwriter und Produzenten sowie visuelle und Mixed-Media-Künstler, die zuvor aus rund 50 Bewerbern ausgewählt wurden, seien gut gelaunt und voller Neugier in Papenwohld angekommen, berichtet Jörn Bielfeldt, der viele Jahre als Schlagzeuger in New York gelebt hat, mittlerweile aber nach Berlin gezogen ist.

Sängerin Isabel Ment lebt in Berlin, „da gibt es viel, das dich schnell ablenkt“, sagt sie. Umso besser und vor allem konstruktiver könne sie hier in Papenwohld arbeiten, sagt die 23-Jährige. Auch, dass sie hier ohne Vorgaben arbeiten könne. „Tolle Möglichkeiten hier“, sagt auch Alai K über die Künstler-Residenz. Studio und Probenraum seien dicht beisammen.

Morgen endet die zweite Papenwohld Artist Residency mit dem Tag der offenen Tür und einem gemeinsamen Abschlusskonzert aller Künstler. Das fertige Album wird im Herbst vorgestellt.

Das Kulturprojekt Papenwohld wird vom Kieler Kultusministerium unterstützt. „Das kreative Treffen ist ein gelungenes Beispiel dafür, dass Kultur keine Frage von Stadt oder Land ist, dass Kultur in der Breite wirkt, nicht nur in Zentren“, teilte Kulturministerin und Schirmherrin Karin Prien mit. Das Ministerium fördert das Projekt mit 15 000 Euro. Weitere 6000 Euro konnte Jörn Bielfeldt über ein Crowd-Funding einnehmen. Er rechnet mit Gesamtkosten von rund 25 000 Euro. Die Anreise der Musiker wird übernommen, auch erhalten sie für ihren Aufenthalt in Papenwohld ein Honorar. Hinzu kommen Ausgaben für die Verpflegung und Dokumentation. Unterstützung erfährt Jörn Bielfeldt auch von Teilnehmern der Artist Residency von 2016. Emanuel Bender war vor zwei Jahren selbst als Musiker dabei, jetzt ist er als Produzent in Papenwohld dafür, dass die Musiker vor Ort

Dass es allen schmeckt, dafür sorgt in diesen Tagen Jakob Gosch. Mit Unterstützung von lokalen Erzeugern kocht er in der neu eingebauten Küche auf dem Dachboden für die Musiker. „Man ist produktiver mit gutem Essen“, sagt der Holzbunger. Auch er ist morgen beim Tag der offenen Tür dabei. Los geht es um 14 Uhr mit einer Präsentation regionaler Produkte und Erzeugnisse, auch einige Kunsthandwerker werden ihre Arbeiten ausstellen. Ab 19 Uhr soll das Abschlusskonzert beginnen, als Eintritt wird um eine Spende gebeten.

>www.papenwohld.com