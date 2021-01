Eckernförder Hilfe in Tansania : Ingrid und Hans-Joachim Miertsch: Schulbildung und Augen-OPs für die Ärmsten der Armen

Eckernförder Ehepaar engagiert sich seit 2004 ehrenamtlich am Fuß des Kilimandscharo und setzt Spenden in Hilfe um.

Eckernförde | Normalerweise säßen Ingrid und Dr. Hans-Joachim Miertsch jetzt braun gebrannt und voller neuer, bewegender Eindrücke von ihrem alljährlichen ehrenamtlichen, schulischen und medizinischen Hilfseinsatz in Tansania am Fuße des Kilimandscharo in ihrem Haus ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.