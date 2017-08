Golf in den Ferien : In vier Tagen zum Abzeichen

vergrößern 1 von 2 Foto: Schappert 1 von 2

Der Druck ist groß, denn zahlreiche Augenpaare und eine Kamera sind auf Hans-Ole gerichtet. Doch der neunjährige Dänischenhagener lässt sich davon nicht beirren, nimmt sein Ziel ins Visier, holt aus und puttet den Ball gekonnt ins Loch. „Hans-Ole trifft ins Loch, was für ein Wunder“, übernimmt ein Gruppen-Mitglied die Rolle des Kommentators.

Hans-Ole ist eines von 57 Kindern, die seit Montag an der Jugend-Golfwoche auf der Anlage des Golf- und Landclubs Gut Uhlenhorst teilnehmen. „Wir haben Kinder zwischen fünf und 17 Jahren da, vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen ist alles vertreten“, erklärt Victoria Sindt vom Golfclub. Hans-Ole und sein jüngerer Bruder Paul (7) gehören zu den Einsteigern, die mit Jugendtrainer Jorge Ströh an ihrem Golf-Abzeichen in Bronze arbeiten.

Dass die beiden in zwei Tagen schon einiges gelernt haben, demonstrieren sie an der Driving Range, einer Anlage zum Üben langer Schläge. „Ich habe schon 80 Meter weit geschlagen“, berichtet Paul voller Stolz. Ob das schwer ist? „Beim zweiten oder dritten Versuch trifft man eigentlich immer den Ball“, erklärt Hans-Ole. Er und Paul sind wahre Sportkanonen: Handball, Tennis, Karate, Segeln – doch Golf ist für die beiden neu. Und laut Golflehrer Andreas Zürker (37), neben Alen Weber einer von zwei hauptamtlichen Trainern auf Gut Uhlenhorst, äußerst komplex.

So müsse man unter anderem eine gute Hand-Augen-Koordination, Körperspannung und ein Gefühl für den Ball haben. „Golfen gibt den Kindern eine klare Linie vor und fördert die Konzentration auf sich selbst. Dazu ist es draußen, in ruhiger Umgebung“, benennt Zürker einige Gründe, warum Golf immer mehr auf dem Weg zum Breitensport ist.

Bei der Jugend-Golfwoche wird aber nicht nur Golf gespielt, auch Aktivitäten wie Fußball-Golf oder ein Parcours, der mit dem E-Kart zu absolvieren ist, stehen auf dem Programm. „Wir machen jeden Tag etwas Anderes“, sagt Zürker. Aber nur noch bis morgen, dann endet die Golfwoche mit einer Abschlussfeier. „Die Eltern können kommen, es gibt eine Siegerehrung und ein Grillbuffet“, sagt Victoria Sindt.

Läuft alles glatt, erhält Hans-Ole dann sein bronzenes Golf-Abzeichen.

von jas

erstellt am 30.Aug.2017 | 07:55 Uhr