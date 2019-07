Wettbewerb am 25. Juli : In Strande geht es um die Sandburg

Am 25. Juli findet in Strande das jährliche Sandburgenbauen statt.

Strande | Die Sonne brennt vom Himmel. Doch die kleine Emma Sophie (4) stört das gar nicht. Sie ist am Strand und will Sandburgen bauen. „Sie bestückt die Burgen gerne mit Steinen“, sagt ihre Mutter, Diane Bosselmann aus Algersdorf im Schaumburger Land. Dafür sind sie in Strande genau richtig. Am Donnerstag, 25. Juli, startet hier der 8. alljährliche Sandburgen-Wettbewerb.

„Das wird eine tolle Veranstaltung“, freut sich Heiko Drescher, Tourismusleiter der Gemeinde. Der Wettbewerb richtet sich vor allem an Kinder. In Gruppen von mindestens zwei Kindern können nächste Woche am Strand die wunderbarsten Skulpturen und Schlösser entstehen. Ab 10 Uhr darf am Donnerstag losgebaut werden.

Bis 16 Uhr haben die Baumeister dann Zeit, ihre Kreationen fertig zu stellen. Dafür gibt es aber zwei Bedingungen: So dürfen nur kleine Schippen benutzt werden und die Burgen dürfen nur Materialien enthalten, die am Strand zu finden sind.

Eltern dürfen ihren Kindern allerdings gerne helfen und so den Wettbewerb in ein Familienfest verwandeln.

Zwischen 16 und 17 Uhr tritt dann die Jury auf den Plan und bewertet die Kreationen. „Es gibt für jedes Team eine Tüte mit Naschereien und kleinen Spielzeugen. So viel sei verraten“, erklärt der Tourismusleiter. Dennoch werden drei erste Preise vergeben. Diese Gewinner erhalten dann eine etwas wertigere Geschenktüte.

„Der Wettbewerb soll nicht ganz verloren gehen. Und uns bereitet das Anschauen der vielen Burgen auch immer viel Freude“, so Strandranger Peter Glowatzki.

Zusammen mit der kleinen Emma Sophie und dem Tourismusleiter baute er gestern schon die erste Burg am malerischen weißen Sandstrand der Gemeinde an der Förde. „Es entstehen jedes Jahr fantastische Burgen am Strand“, sagt Drescher. Dabei sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Vor zwei Jahren entstanden so sogar Skulpturen der „Minions“ aus dem Film „Ich, einfach unverbesserlich“.

Jedes Jahr finden sich etwa 50 Kinder in Strande ein. Schon jetzt gibt es Anmeldungen aus Berlin und Düsseldorf. Am Ende des Tages verschönern dann 20 Burgen den Strand zwischen den Bistros. So soll es auch dieses Jahr wieder sein.

Für die Teilnahme ist eine schriftliche Anmeldung bei Heiko Drescher unter info@strande.de erforderlich. Die kann noch am Tag selbst erfolgen.