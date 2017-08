Greenpeace-Fotoshow : In langen Unterhosen durch Peru

vergrößern 1 von 3 Foto: link 1 von 3

Eckernförde | Naturfotograf Markus Mauthe reiste für Greenpeace und das Projekt „Naturwunder Erde“ um die Welt. In zweieinhalb Jahren nahm er an 14 verschiedenen Orten weitgehend unberührte Natur und Tiere in ihren natürlichen Lebensräumen auf. Die Bilder von dieser Reise präsentierte er am Sonnabend in der Stadthalle.

„Die Fotografie ist meine Kunst und meine Leidenschaft, besonders wichtig ist es mir jedoch, mit den Bildern eine gewisse Botschaft zu überbringen“, erzählt der 48-Jährige Fotograf. Die Umwelt liegt ihm sehr am Herzen, und so ist es kein Wunder, dass der Vortrag mit den Auswirkungen des Menschen auf die Natur beginnt. Seit fast 30 Jahren seien die Menschen laut Mauthe nun dabei, die Erde durch ihr Verhalten nachhaltig zu verändern.

Das Interesse an seiner Filmvorführung ist groß im Ostseebad. Eine große Elefantenfigur außen vor der Stadthalle hat schon von Weitem auf die Veranstaltung aufmerksam gemacht. Fast kein Platz ist an diesem Abend mehr frei in der Stadthalle – rund 400 Zuschauer haben am Sonnabend den Weg hergefunden.

Gespannt hören die Besucher dem Fotografen über seine ersten Reise in den Norden Kanadas zu. Die gebannte Stille wird beim Thema Treibhausgase durch einen Zwischenruf gestört. Doch gerade dieser Austausch ist Markus Mauthe wichtig. Nur so könne das Thema mehr in den Mittelpunkt der allgemeinen Aufmerksamkeit gerückt und ein Bewusstsein für die Probleme der Natur geschaffen werden. So schnell, wie der Zuhörer aus dem Vortrag herausgerissen wurde, so schnell ist der Zugang zu den Bildern wieder da. Der nächtliche Sternenhimmel über dem Himalaya, ein Walhai und die unglaubliche Weite der Natur – immer wieder raunt das Publikum vor Bewunderung. Die Ergriffenheit von der Schönheit der Natur ist spürbar. Und doch lädt die Show auch zum Lachen ein. Die Erlebnisgeschichten über seine Reisen erzählt der baden-württembergische Fotograf mit viel Charme und Authentizität. So musste er auf seinen Reisen auch schon einmal in langen Unterhosen durch Peru reisen, da sein Gebäck am Flughafen hängen geblieben ist.

Die Gefahren bei seinen Expeditionen unterschätzt er dabei nie: „Ich habe im Laufe der Jahre gelernt, meine Grenzen zu erkennen.“ Doch in seinem Vortrag erzählt er auch von einer Grenzerfahrung: „Beim Tauchen geschah es – da habe ich aufgrund einer gewissen Unerfahrenheit die Zeit verloren. Aber ansonsten war ich während der gesamten 14 Reisen nicht einmal ernsthaft verletzt oder krank.“

Der Vortrag verknüpft die ausdrucksstarken Bilder von Markus Mauthe mit eigens komponierter Musik von Kai Arend. Zwischendurch erklärt eine Sprecherstimme die Belastung der Umwelt durch das menschliche Verhalten. Die vielen Themen, die angesprochen werden, sind in der Kürze der Zeit nicht alle greifbar. Deshalb gibt der Naturfotograf nur zwei wichtige Kernpunkte mit auf den Weg: „Versucht die Probleme wahrzunehmen und nachhaltig zu leben und die Energiewende ernstzunehmen.“

Der Vortrag sorgt auch in der Pause für Gesprächsstoff. Viele Zuhörer diskutieren vor der Stadthalle über die Inhalte. „Informativ, kurzweilig, zum Teil witzig und spektakuläre Aufnahmen“, so fasst Kerstin Owesen (40) aus Rieseby den Abend zusammen.