Tag des Sports in Fleckeby : In Fleckeby dreht sich am Sonntag alles um den Sport

Foto: Bernd Thissen/dpa

Tag des Sports mit Fußball, Tennis, Tischtennis, Volleyball, Gymnastik, Aerobic und Zumba von Achim Messerschmidt

30. August 2018, 15:24 Uhr Fleckeby | Unter dem Motto „Sport sehen, Sport erleben, Sport ausprobieren“ lädt der Landessportverband Schleswig-Holstein seit vielen Jahren am ersten September-Sonntag zum Tag des Sports ein. Die Vereine können an diesem Tag ihre Sportarten und Sparten den Besuchern präsentieren. Mit dabei am 2. September ist auch der SV Fleckeby, der auf seinem Vereinsgelände zahlreiche Aktionen auch zum Mitmachen anbietet. Los geht es um 10 Uhr mit dem Punktspiel der F-Jugend auf dem Sportplatz, anschließend kickt die E-Jugend und es gibt einen Technik-Parcours sowie Torwandschießen. Das Herren-Team der SG Eckernförde/Fleckeby trägt um 17 Uhr sein Heimspiel aus. In der Sporthalle ermittelt die Tischtennis-Jugend ab 11 Uhr ihren Vereinsmeister. Nach dem Finale wird das Netz dann etwas größer und es wird gepritscht und gebaggert, wenn die Volleyballer loslegen, sie hoffen auch auf neue Mitspieler. Um 15.30 Uhr wird dann wieder Tischtennis gespielt, Interessierte sind willkommen. Der erste Aufschlag bei den Jugend-Vereinsmeisterschaften im Tennis erfolgt gegen 11 Uhr, Angebote zum Mitmachen finden ab 13 Uhr statt. Flotte Rhythmen erklingen in der Tennishalle ab 11.30 Uhr. Beim Zumba für Kids können alle Kinder ab sechs Jahren mitmachen. Um 12.30 Uhr wird Gymnastik angeboten und ab 14 Uhr Aerobic. Während des Sporttages gibt es Kaffee und Kuchen und ab 16.30 Uhr wird beim „Kiek In“ gegrillt. zur Startseite

Top Nachrichten

Top Nachrichten Meistgelesen Kommentiert Empfohlen