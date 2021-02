Kinderbetreuung Kosel : In der Alten Schule soll es zehn neue U3-Krippenplätze geben

Mütter fordern schon seit einem Jahr eine Erweiterung des Betreuungsangebotes. Geplante Öffnung am 1. August.

Kosel | Das Interesse an Tagesbetreuungsangeboten für U3-Kinder in Kosel ist groß. Mit der Einrichtung einer Institutionellen Tagespflege für zehn U3-Kinder in zwei Gruppen soll der dringendste Bedarf gedeckt werden. Dies hatte der Gemeinderat bereits im Vorjahr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.