Weihnachten 2020 : In Corona-Zeiten wurde Heiligabend draußen gefeiert

Wir haben es geschafft! Weihnachten 2020 ist vorüber. Bei vielen von uns ist das Fest coronabedingt anders ausgefallen als sonst. Keine großen Familientreffen zu Weihnachten, sondern eine Feier im kleinen Kreis und Weihnachtsgrüße über Zoom oder andere digitale Formate. Ich habe Heiligabend draußen im Schuppen und im Hof mit meinen erwachsenen Kindern gefeiert. Wie ich gebeten hatte, waren alle in dicken Jacken und Hosen gekommen. Eine Weihnachtstanne im Hof, Tannenzweige mit Lichterketten und roten Schleifen an den Hauswänden, Kerzen auf dem Tisch sowie ein Feuer im Terrassenofen sorgten für eine gemütliche Atmosphäre. Und wir hatten wirklich Glück: Weder regnete es am Abend noch war es windig. Heiße Kürbissuppe, Punsch und Bratäpfel hielten zusätzlich warm. Ja – wir haben auch ein wenig gesungen. Coronagerecht, weil draußen und mit viel Abstand. Meine Nachbarn mögen mir verzeihen, sollten sie sich gestört gefühlt haben – was ich nicht hoffe. Diese Weihnachten werden in Erinnerung bleiben.