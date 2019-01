Wilhelm Lehmann : Immer wieder vergessen und neu entdeckt

Die Wilhelm-Lehmann-Ausstellung im Museum zum 50. Todestag des Eckernförder Lehrers und Lyrikers ist vorbei. Bei der Finissage wurde mit Gedichten und neuer Musik an den Eckernförder Ehrenbürger erinnert.

06. Januar 2019, 18:27 Uhr

Alle Plätze im Museum waren am Sonntag zum Abschluss der Wilhelm-Lehmann-Ausstellung besetzt. Museumsleiterin Dr. Dorothee Bieske hatte mit dem Kieler Schriftsteller Arne Rautenberg und den Neue-Musik-Spezialisten Gerald Eckert und Beatrix Wagner und Katja Kanowski ein hochkarätiges Team zum Abschluss der Ausstellung anlässlich des 50. Todestags des Eckernförder Dichters engagiert.

„Wilhelm Lehmann wurde immer wieder neu entdeckt, dann vergessen, dann erstaunt entdeckt“, charakterisierte seit dem 28. Oktober eine Texttafel in der Ausstellung des Museums das Werk des Eckenförder Ehrenbürgers. Ihr Ende erinnerte mit Worten und Musik an seinen besonderen Charakter. „Auf Höhe der Schneeglöckchen“ hatte Arne Rautenberg den Inhalt seiner Sammlung – eine Zusammenstellung von Texten aus eigenen Büchern – überschrieben. „Mit einem Gang in Gedichten durchs Jahr 50 Jahre nach dem Tod Wilhelm Lehmanns holt er die Naturdichtung in die Jetztzeit“, führte Dorothee Bieske in den Vormittag ein.

Arne Rautenberg aus Kiel würde mit seinen „Ein-Wort-Gedichten“ die Verbindung zu dem vor 50 Jahren verstorbenen Wilhelm Lehmann schaffen. Wie sehr das zutraf, ließ schon Rautenbergs erste Zeile mit den Schneeglöckchen erahnen: In etwa 40 Minitexten hatte er Gedanken und Erkenntnisse komprimiert zusammengefasst. In dieser Dichte, Fülle und der kurzen Zeit seines Vortrags war es kaum möglich, sie in voller Tiefe bis ins Feinste zu würdigen. Hilfreich war, dass er seine beiden Textblöcke „von kalt nach warm“ und umgekehrt sortiert hatte. Komprimierte Gedanken, Gefühle und Erkenntnisse wie „Mich fröstelt vor jedem Frühling vor der Gewalt der Pflanzen“, die Bedeutung von Narzissen im Knopfloch oder hinter dem Ohr oder der Genauigkeit einer „Vogeluhr“ als Beginn ihres Singens am Morgen ließen Parallelen zum schriftstellerischen Werk Wilhelm Lehmanns erahnen: „Gegen den Raubzug der Zeit“ – Erinnerungen an Wilhelm Lehmann.

Wilhelm Lehmanns Roman „Der Provinzlärm“ war Namensgeber für ein Musikfestival „Neue Musik“ mit Klängen und Ausdrücken neuer Art, für die sich Gerald Eckert (Violoncello) und Beatrix Wagner (Querflöten), hier unterstützt durch Katja Kanowski (Stimme), seit Jahren erfolgreich einsetzen. Sie haben Eckernförde zu einem wichtigen und bundesweit anerkannten Ort dieser Kunst gemacht: Mit Klängen und akustischen Herausforderungen, für die der Begriff „Musik“ im üblichen Sinn nicht mehr zutrifft: Intensive Beschäftigung mit Spieltechniken und neue Ausdrucksmöglichkeiten erweiterten in den Werken von Gerald Eckert und Blas Urruty deutlich den Musik-Begriff. Im Klanglichen so besonders, auch extrem, wie Wilhelm Lehmann im Wörtlichen. Was für ihn galt, trifft auch für diesen Teil der Finissage zu: „Neu entdeckt, dann vergessen, dann erstaunt entdeckt“ – der Gefühls- und Empfindungszeit vieler weit voraus. „Kunst muss stören, damit sie Kunst sein darf“, hatte Arne Rautenberg in einem seiner Texte verkündet. Stimmt. Hier traf das auf Worte und Klänge zu. Die Zeit, sie erstaunt wieder zu entdecken, kann kommen.

Lehrer und Lyriker

Der Pädagoge und Schriftsteller wurde am 4. Mai 1882 in Puerto Cabello, Venezuela, geboren und starb am 17. November 1968 in Eckernförde. Lehmann war nach dem Staatsexamen für das höhere Lehramt Lehrer in Kiel, Neumünster, Wickersdorf und Holzminden. Von 1923 bis 1947 unterrichtete er an der Jungmannschule in Eckernförde Deutsch und Englisch. Er schrieb Romane wie „Der Überläufer“ und „Der Provinzlärm“ und gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der Naturlyrik.