Eckernförde : Imland: Kreis-Wählergemeinschaft sieht Land in der Pflicht

Gesundheits- und Daseinsvorsorge dürfen nicht wirtschaftlichen Rationalisierungen geopfert werden.

von Arne Peters

04. Juni 2020, 13:50 Uhr

Eckernförde | Die Wählergemeinschaft Kreis Rendsburg-Eckernförde (WGK) beobachtet die Corona-bedingte Schließung von Geburtsstation und Zentraler Notaufnahme (ZNA) in der Imland-Klinik Eckernförde kritisch und mahnt eine zügige Wiedereröffnung beider Abteilungen an. Die WGK befürchtet, dass mit der Verlegung beider für den Standort Eckernförde so wichtigen Abteilungen nach Rendsburg im Zuge der Corona-Maßnahmen das endgültige Aus in Eckernförde eingeleitet wurde.

Weiterlesen: Eckernförde gehen erhoffte Förder-Millionen verloren

„Falsch verstandene wirtschaftliche Rationalisierung“

„Gesundheits- und Daseinsvorsorge ist eine öffentliche Aufgabe“, sagt der Vorsitzende der WGK Dr. Andreas Höpken. „Auch und gerade in Pandemiezeiten darf besonders die dezentrale und flächendeckende Daseinsvorsorge wie zum Beispiel Geburtenstation und Zentrale Notaufnahme nicht einer falsch verstandenen wirtschaftlichen Rationalisierung geopfert werden.“

Weiterlesen: Daniel Günther: Schließung der Geburtshilfe frei erfunden

Land muss 15,6 Millionen Euro zur Verfügung stellen

Hauptausschussmitglied Dr. Reinhard Jentzsch ergänzt dazu: „Wir erwarten, dass in diesem Fall das Land die zugesagten 15,6 Millionen Euro, die in der Summe bereits eine beinah unhaltbare Reduzierung des eigentlichen finanziell Notwendigen darstellen, ohne weitere Abzüge der Imland-Klinik Eckernförde zur Verfügung stellt und damit ein Signal in die Fläche sendet, dass es Gesundheits- und Daseinsvorsorge ernst nimmt. Nach den Erfahrungen des Corona- Pandemieausbruches im Gesundheitssystem den Rotstift ansetzen zu wollen, ist definitv der falsche Weg.“

Weiterlesen: Jette Waldinger-Thiering warnt vor „Kaputtsparen“ der Imland-Klinik Eckernförde