Eckernförde : Imland-Klinik plant langsame Rückkehr zum Normalbetrieb

Die Zahl der Covid-19-Fälle bleibt stabil. Jetzt weitet die Klinik ihre Behandlungskapazitäten wieder aus.

von Arne Peters

29. April 2020, 17:10 Uhr

Rendsburg/Eckernförde | Die Imland-Klinik plant, schrittweise zum Regelbetrieb zurückzukehren, ohne die aktuelle Corona-Entwicklung zu vernachlässigen. „Das tun wir wohlüberlegt“, sagt Dr. Anke Lasserre, Medizinische Geschäftsführerin und Sprecherin der Geschäftsführung. „Konkret heißt das, dass wir nach wie vor unsere Anzahl an Intensivkapazitäten laut Pandemieplan aufrechterhalten, zum einen natürlich für die Covid-Patienten, zum anderen aber auch, um die Nicht-Covid-Patienten entsprechend versorgen zu können.“ Am Standort Rendsburg stehen aktuell 36 Intensivbetten zur Verfügung, am Standort Eckernförde acht.

Um unter diesen Pandemiebedingungen in einen strukturierten Regelbetrieb zurückkehren und damit den Auftrag zur Versorgung der Patienten in der Region erfüllen zu können, konzentriert sich die Klinik auf die Versorgung von dringlichen, aber planbaren Behandlungen der Patienten – ambulant und stationär: Am Montag, 27. April, wurde der Sprechstundenbetrieb wieder am Standort Rendsburg aufgenommen und zwar in den Räumlichkeiten der Geriatrischen Tagesklinik, damit diese Patienten nicht direkt in das Klinikgebäude müssen. Hier findet nach telefonischer Absprache die Patientenaufnahme statt. Die jeweiligen Fachärzte, das heißt alle Disziplinen der Chirurgie und Berufsgenossenschaften, der Urologie, der Kardiologie, Gastroenterologie und Gynäkologie, sind dort vor Ort, um die Einstufung „Dringlichkeit der Behandlung + Planung der Behandlung“ vorzunehmen.

Am Standort Eckernförde steht bis auf Weiteres das Medizinische Versorgungszentrum für die Sprechstunden der medizinischen Fachbereiche Endoprothetik, Innere Medizin, Neurochirurgie und Allgemeinchirurgie zur Verfügung – damit ist auch hier gewährleistet, dass die Patienten in die Sprechstunde gehen können, ohne direkt die Klinik betreten zu müssen.

Von dieser neuen Versorgung sind selbstverständlich die Notfälle, die über die Zentrale Notaufnahme laufen, unberührt.

„Entscheidend ist, die Patientenströme zu trennen“, so Dr. Lasserre, „zum Schutz aller Beteiligten. Das bezieht sich natürlich auch auf unsere Mitarbeiter, die jeweils nur in ihren Bereichen entweder mit Covid-Patienten oder ohne Covid-Patienten arbeiten.“

Sollte sich die Krisensituation wieder zuspitzen, passt die Klinik diese Planungen kurzfristig der Situation an. „Bei allen Überlegungen ist es nach wie vor zurzeit oberstes Ziel sicherzustellen, dass unsere Kapazitäten zur Behandlung von Covid-Patienten bei Bedarf innerhalb von 48 Stunden wieder erhöht werden können“, betont Dr. Lasserre. „Mit diesen neuen Regelungen bleiben wir gut gerüstet, um auf die Corona-Dynamik reagieren zu können, betreuen aber gleichzeitig nun unsere Patientinnen und Patienten, die uns auch dringend brauchen.“