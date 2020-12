Corona-Pandemie : Imland-Klinik Eckernförde: Zahl der Infizierten steigt weiter

Mittlerweile sind 18 Mitarbeiter und sieben Patienten positiv auf Covid-19 getestet worden.

von Arne Peters

09. Dezember 2020, 15:32 Uhr

Eckernförde | Die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Mitarbeiter an der Imland-Klinik Eckernförde hat sich auf 18 erhöht. Das teilte die Klinik am Mittwochnachmittag mit. Zudem sind mittlerweile sieben Patienten infiziert. Sie liegen auf der Isolierstation in Rendsburg. Auf der Intensivstation muss keiner von ihnen behandelt werden. Mehrere Mitarbeiter befinden sich zusätzlich in Quarantäne. Nach wie vor betont die Klinik, dass es sich nicht um ein rein innerklinisches Infektionsgeschehen handele.

Aufgrund der Entwicklung ist der Aufnahmestopp für alle Abteilungen bis Montag, 14. Dezember, verlängert worden. Auch der Besucherstopp gilt bis auf Weiteres für beide Imland-Standorte in Rendsburg und Eckernförde. Ausnahmen sind nur möglich für eine Begleitperson für Gebärende, eine Begleitperson für ein Kind oder den Besuch bei Schwerstkranken.

Diese Besucher werden bei Betreten der Klinik auf Covid-19 getestet. Alternativ kann ein Nachweis über einen extern durchgeführten PCR- oder Antigen-Test, der nicht älter als 48 Stunden sein darf, erbracht werden. Im gesamten Klinikbereich gilt zu jedem Zeitpunkt die Pflicht, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen und die Abstandsregeln einzuhalten.

Die Mitarbeiter in den Stationsbereichen werden nach Angaben der Klinik ab kommender Woche regelmäßig mit Antigen-Schnelltests getestet. Die Mitarbeiter in Eckernförde werden im Verlauf dieser Woche noch einmal getestet. Diese Tests blieben nach Angaben der Klinik bislang alle unauffällig.