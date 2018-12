TV-Dreh in Karlsminde : Im Vorabendprogramm aufgetischt für die Kollegen

Neue Folgen der Kabel Eins - Serie „Mein Lokal, dein Lokal“ aus dem Holsteiner Norden: Dreh beim Strandrestaurant Karlsminde als ein Gastgeber.

12. Dezember 2018, 14:58 Uhr

Normalerweise lassen sich Spitzenköche nicht gern in die Töpfe schauen. In dieser Woche aber duldete der Küchenchef des Strandrestaurants Karlsminde, Michael Stöcken, sogar ein Kamerateam in seinem Rücken. Das dokumentierte jeden seiner Handgriffe, um Gemüse, Kräuter, Eiweiß, Sahne und noch ein paar andere Zutaten, vor allem Krebse, in ein Flusskrebssüppchen zu verwandeln. Diese Vorspeise servierte Restaurantleiterin Swantje Mirbach später einigen Berufskollegen. Es war „Mein Lokal, dein Lokal“ - Zeit und die Mannschaft des Strandrestaurants gehört zu den fünf Protagonisten der neuen Episoden des Koch-Duells zwischen verschiedenen Restaurantbesitzern bei Kabel Eins.

Es ist 12.30 Uhr. Vier Männer kommen in den Gastraum des Strandrestaurants. Sie setzen sich, plaudern, schauen sich um. „Schön hier“, sagt der eine, „wie in einer Wohnstube.“ Swantje Mirbach tritt an den Tisch. Sie heißt die Gäste willkommen, stellt Michael Stöcken als ihre „bessere Hälfte“ vor, reicht jedem eine Speisekarte und offeriert noch ein zusätzliches Angebot. Dann geht sie in den hinteren Gastraum und stellt sich an die Kasse: „Nee, das war nicht gut! Ich habe mich versprochen. Stimmts?“ Sie schaut Michael Stöcken an. Der schüttelt mit dem Kopf: „Nein, war gut, entspann dich.“ Wie kann man mit einer Kamera im Rücken authentisch bleiben, fragt sie.

„Alles bereit“, ruft eine Stimme aus dem Gastraum, „Wir drehen.“ Swantje strafft sich und geht noch mal vor. Es ist nicht ihr letzter Auftritt an diesem Set. Erst nach ungefähr 40 Minuten ist die Bestellszene abgedreht. Es ist nur eine von vielen, die seit 9 Uhr den Drehtag bis in Richtung Mitternacht ziehen.

Die Stimme aus dem Off gehört zu Aufnahmeleiter Mark Fröder. Seit sechs Jahren sind er und seine Kollegen im Auftrag der Kölner Produktionsfirma Good-Times in Deutschland unterwegs, um die Episoden und dazugehörigen Homestorys für „Mein Lokal, dein Lokal“ zu drehen. In der Vorabendserie auf Kabel Eins besuchen sich fünf Berufskollegen aus gastronomischen Einrichtungen bereits in der 13. Staffel. Sie tischen einander Drei-Gänge Menüs aus ihren Speisekarten auf und vergeben später bis zu zehn Punkte pro Speise. „Die 3000 Euro für den Sieger“, erklärt Fröder das Konzept, „stehen nicht unbedingt im Vordergrund. Wichtiger ist das fachliche Feedback zu Speisekarte und Zubereitung, die vom Tunnelblick auf das eigene Konzept befreit.“

In der Challenge der fünf Ostsee-Restaurants messen sich Mirko Jessen (Restaurant Miral, Eckernförde), Marc Freier (Restaurant Beach-Bowl, Höhndorf), Thorsten Scheffauer (Hotel-Restaurant Basalt, Hohwacht) und Michael Bock (De Bredeneeker, Rastorf) mit dem Team des Strandrestaurants. Sie kosten unter anderem Stöckens Matjesvariationen im Weckglas mit Pflaumenmus, Amarettosahne sowie Schokolade und Marzipan, den Angus-Rinder-Burger und den beschwipsten Milchschaum.

Das Urteil gibt es vermutlich im Februar nächsten Jahres zu sehen, dann sollen die Folgen ausgestrahlt werden. So viel sei verraten: Der fabelhafte Ausblick auf die Ostsee, der Wohnstubencharakter des Gastraumes mit Kamin und Sessel und die netten Gastgeber Swantje und Michael haben die anderen Gastwirte schon mal begeistert. Vor- und Hauptspeise auch, das Dessert war vielleicht einen Tick zu süß. Aber den Tupfen auf dem „i“ der Wertung setzt letztendlich Profikoch Mike Süsser, der die Speisekarte von Michael und Swantje in der kommenden Woche testen wird.