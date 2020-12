Neubauten Eckernförde : Im Frühjahr beginnen im ehemaligen Brauereiquartier die Bauarbeiten

Über 40 Prozent der Eigentumswohnungen sind bereits verkauft.

von Arne Peters

27. Dezember 2020, 16:00 Uhr

Eckernförde | Lange hat sich nichts getan auf dem Grundstück der ehemaligen Brauerei in der Rendsburger Straße. Dort, wo bei den Abrissarbeiten des Bestandsgebäudes der Tunnel zu einem alten Eiskeller freigelegt wurde, ist seither nichts los. Einige Monate wird das auch noch so bleiben. Erst im Frühjahr kommenden Jahres sollen die Bauarbeiten für ein neues Gebäude beginnen.

Das Bauunternehmen Cordes Haus aus Preetz hat das Grundstück mit fertiger Baugenehmigung gekauft. Ihr entsprechend entstehen an dieser Stelle 30 Eigentumswohnungen. Der Baukörper ist aufgeteilt in einen Teil mit drei Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss und einen Teil mit fünf Vollgeschossen. Er wird teilweise eine Höhe von 15 Metern haben, das Hochhaus nebenan ist deutlich höher. Die Wohnungen umfassen ein bis vier Zimmer bei 40 bis 138 Quadratmetern, alle sind barrierefrei und mit Fußbodenheizung sowie Terrasse, Loggia oder Dachterrasse und Tiefgaragen- oder Außenstellplatz fürs Auto geplant.

„Im September haben wir mit dem Vertrieb der Wohnungen begonnen“, sagt Andreas Cordes, Geschäftsführer von CordesHaus. „Über 40 Prozent sind schon verkauft.“ Die Preise liegen zwischen 157.000 und 635.000 Euro. Der Fertigstellungstermin ist für das Jahr 2022 vorgesehen.

900 Meter die Rendsburger Straße hinauf ist der Neubau schon in vollem Gange. An der Ecke zum Domstag entstehen zurzeit drei baugleiche Mehrfamilienhäuser mit 54 Mietwohnungen in einer Größe von 26 bis 89 Quadratmetern (ein bis drei Zimmer). Hier dient die „DC Wohnungsbau GmbH“ aus Löptin, von der Andreas Cordes ebenfalls Geschäftsführer ist, als Generalunternehmer für den Investor, eine Bank. „Es ist ein schlüsselfertiges Projekt“, so Cordes. „Die Häuser haben zwei Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss mit einem flach geneigten Satteldach.“ Somit dürften sich die Häuser gut in die Umgebung einpassen. Ähnlich wie bei der „Alten Brauerei“ werden die Gebäude mit einem gelb-rötlichen Klinker und einer aufgelockerten Fassade versehen. Zwar entstehen hier keine sozial geförderten Wohnungen, doch rechnet Andreas Cordes damit, dass „normale Mieten“ aufgerufen werden und die Wohnungen mindestens zehn Jahre dem Mietmarkt zur Verfügung stehen, „weil dieser Investor langfristig plant“. Die Fertigstellung ist für 2022 angepeilt.