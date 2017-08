Jubiläum : Im Einsatz für die Mitmenschen

vergrößern 1 von 2 Foto: frank (2) 1 von 2

„Solange die Pfützen nicht gefroren sind, ist Sommer in Schleswig-Holstein“, ermutigte die Einrichtungsleiterin Brigitte Pancke anlässlich des Feiertags zum 25-jährigen Bestehen der Einrichtung „Haus Hüttener Berge“. Oldtimer-Trecker, das seit 1943 ununterbrochen zugelassene „Leichte Löschgruppenfahrzeug der Gemeinde Osdorf“ und alte original-landwirtschaftliche Geräte verbreiteten im Garten des Hauses das Flair vergangener Jahre. „So schön wie heut, so müsst es bleiben für uns zwei“ klang dazu aus dem Lautsprecher in die zwei großen Zelte des Stella Vitalis Seniorenzentrums in Ascheffel – Erinnerungen an die Jugend der bis zu 80 Heimbewohner.

Mit 77 vollstationären Plätzen und drei Kurzzeitpflegeplätzen nimmt das Haus Hüttener Berge in Ascheffel eine wichtige Rolle ein. „Wir sind für Sie da in Ascheffel“, wirbt das Haus für sich. Nicht ganz einfach in einer Zeit, die von Wandel bestimmt ist. Brigitte Pancke, seit 38 Jahren in der Pflege tätig, hat viele Veränderungen mitgemacht. In Ascheffel, wie auch in den anderen 16 Einrichtungen der 2006 gegründeten Stella-Vitalis-Gruppe, gilt es auch für die leitende Pflegefachkraft Nicole Ehlen, die tägliche Balance zwischen Kosteneinsparung und Qualität zu finden.

2009 wurde das 1992 eröffnete Haus von der Stella-Vitalis-Gruppe übernommen. Geschäftsführer Peter Hemmerling gefallen die landschaftlich schöne Umgebung des Hauses und „dass die Bewohner in der dörflichen Struktur nicht so hohe Ansprüche wie andernorts haben.“ Für Ascheffel spiele das Haus auch wirtschaftlich eine wichtige Rolle. „Bei 1000 Einwohnern und etwa 70 Mitarbeitern sowie 70 Bewohnern sind 14 Prozent der in Ascheffel lebenden Menschen mit dem Haus Hüttener Berge verbunden.“ Damit das auch so bleibt, kündigte er Sanierungen an: „25 Jahre sind eine lange Zeit. Wir werden das Haus ab Oktober umfangreich sanieren und noch hübscher machen.“

Der stellvertretende Bürgermeister Frank Baehr wies darauf hin, welche Entwicklungen das Haus in den 25 Jahren seines Bestehens gemacht habe. „Hier wird großer Einsatz geleistet. Persönliche und mitmenschliche Hilfe von Bewohnern und Personal sind nur leider nicht mehr selbstverständlich. Diese Arbeit wird nicht genügend gewürdigt“, erinnerte er an den unermüdlichen Einsatz im Haus.

Zufrieden bestätigte das der ehemalige Soldat und Krankenpfleger Günther Weinberger (71). Nach einer Operation ist er noch im Rollstuhl und Kurzzeit-Pflegegast im Haus. „Wieder laufen lernen“, ist sein größter Wunsch. Wenige Schritte kann er sich schon wieder ohne Rollstuhl bewegen, beim Treppensteigen fühlt er sich aber noch unsicher. „Ich kann schon wieder aufstehen, jeden Tag wird das besser.“ Mit der Versorgung ist er zufrieden. „Man hilft sich gegenseitig.“ Allerdings wünscht er sich mehr Pflegekräfte. „Der Gesetzgeber müsste hier noch deutlich nachbessern, der Zeitplan für die Helfer ist zu knapp.“

Der Einzug in eine betreuende Einrichtung ist ein großer Einschnitt ins Leben, der aus Stolz oft abgelehnt wird. Im Haus Hüttener Berge hat eine alleinstehende Dame aus Eckernförde eine andere Erfahrung gemacht. Seit vier Monaten wird sie nach einem Bruch ihrer Hüfte in Ascheffel betreut. „Hier will ich nicht bleiben“, hatte sie sich zunächst gewehrt. Das wurde schon nach wenigen Tagen anders. Die umfassende Betreuung und Gesellschaft der Mitbewohner gefielen ihr. „Das Pflegepersonal setzt sich ein, ist immer freundlich. Die Gesellschaft tut mir gut. Ich habe mich hier so gut eingelebt, dass ich schon bei dem Gedanken traurig werde, bald wieder in meine alte Einsamkeit zurückzukehren.“



