Schleswig-Holstein Musik Festival : Im Einklang mit der Natur: Kunst auf Gut Altenhof

Während des Schleswig-Holstein Musikfestivals (SHMF), stellen Annette Sturm-Steen und Marianne Harms Metzger (Foto v. l.)in der Konzertscheune auf Gut Altenhof aus. Während sich Marianne Harms-Metzger den floralen Motiven verschrieben hat, bildet Annette Sturm-Steen die Natur in all ihrer Schönheit ab. Was beide Künstlerinnen eint, ist die Verbundenheit zur Natur und dem Land. Geöffnet ist die Ausstellung am Mittwoch, 12. und 19. Juli von 16 bis 18 Uhr, Sonnabend 15. und 22. Juli von 16 bis 18 Uhr und während der Konzerte des SHMF am Sonntag, 16. Juli., 2. August, am 18. August und am 8. September.