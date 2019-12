Lustige Rabattakion in Eckernförde : Im Bademantel zum Einkaufen kommen und 15 Prozent Nachlass erhalten

Statt eines Nikolausmantels stand der Bademantel am Sonnabend im Hagebaumarkt im Mittelpunkt. Die Aktion kam bei den Kunden sehr gut an.

15. Dezember 2019, 17:03 Uhr

Eckernförde | Echt cool – Bademanteltag am 14. Dezember! Nikolaus verpasst, und doch gab es noch reichlich Gelegenheit, lang gehegte Wünsche mit Rabatt zu erfüllen: Denn wer mit Bademantel bekleidet im Hagebaumarkt in der Noorstraße einkaufte, dem wurden am Sonnabend15 Prozent Rabatt gewährt. Eine verlockende Möglichkeit, um Geld zu sparen, Mut zu beweisen und dabei noch Spaß zu haben.

Hubert Schäfer ist gerade nach Eckernförde umgezogen und richtet sich neu ein. Bereits mehrfach war er an diesem Vormittag in den Markt gekommen und hatte sich eingedeckt. Am frühen Nachmittag schon zum vierten Mal. „Der Tag passt, neue Wohnung!“ Jetzt sind die Rollos dran. „Um die passende Breite zu bekommen, musste ich noch genau nachmessen!“ Zum Glück wohnt er in der Nähe.

Volker Pippow aus Winnemark hat seinen Bademantel übergezogen und günstig eingekauft. Mit einer wetterfesten Jacke ging er zur Kasse und freute sich: „16 Euro gespart.“ Weitaus mehr dürften es bei Christian Weise und Sonja Quaas aus Barkelsby werden. Sie sanieren gerade ihr neu gekauftes Haus. „Da ist einer mit Badehose und Bademantel gekommen“ wurde der Marktleiter Stefan Lehrke vom Kassenpersonal informiert. „Das sind sogar zwei!“ Lehrke macht sich mit einer Flasche Sekt auf den Weg, überreicht sie dem sichtlich überraschten und erfreuten Paar. Vergnügt tauchen die beiden noch tiefer ins Regal und suchen sich passendes Werkzeug aus.

Auch das Lehrer-Ehepaar Sabine und Manfred Medler gehört zu den mutigen und begeisterten Mehrfach-Kunden im Bademantel. „Eigentlich wollten wir heute Morgen nur den Weihnachtsbaum holen.“ Beim zweiten Mal standen Grillanzünder, Harke und Bastelmaterial auf dem Plan. „Und was wir sonst noch gebrauchen könnten. Ich finde die Idee witzig, weil es mal etwas ganz Anderes ist“, freut sich Sabine Medler über die Aktion. „Die Resonanz war brutal“ freut sich auch der Marktleiter Stefan Lehrke.

Es gab tolle Gespräche und Erlebnisse. „Viele Kunden sind auch gekommen, um andere im Bademantel zu sehen.“ Dabei wurde die Regel immer eingehalten: Im Bademantel einkaufen und an der Kasse zahlen war Pflicht. „Ohne“ gab es keine 15 Prozent.

Lehrkes Ziel ist, den freundlichsten Baumarkt in Schleswig-Holstein zu leiten. Darum gibt er seinem Team auch unübliche Freiheiten beim Einkauf, um das Warensortiment zu erweitern. Er ist auf einem guten Weg. „Es wird wohl nicht bei dieser Aktion bleiben. Im Sommer machen wir weiter. Möglich wäre die Rabattaktion: „Wer nur mit Badehose oder Bikini bekleidet und mit Flipp-Flopps zum Einkaufen kommt.“