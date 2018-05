Im August kommen die Piraten

von Gernot Kühl

08. Mai 2018, 00:00 Uhr

In Eckernförde wird viel gefeiert. Sprottentage, Aalregatta, Eckernförde Classics, das Südstrand-Festival oder das Piratenspektakel (Foto). Anfang August fallen die Piraten ein, überwältigen vor tausenden Besuchern am Strand die Fischer und die Stadtwachen und treiben ein Wochenende lang ihr Unwesen. Die Freibeuter leben am Strand in ihrem Piratendorf, Kinder und Besucher höchst willkommen. Ein großer Spaß für die ganze Familie.