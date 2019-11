Kriegsgräberfürsorge in Eckernförde : Ihr Markenzeichen sind die blauen Spendendosen – Sammlung für die Kriegsgräber ist gestartet

Noch bis Sonntag läuft die jährliche Haus- und Straßensammlung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Eckernfördee und Umgebung.

Avatar_shz von shz.de

12. November 2019, 15:36 Uhr

Eckernförde | Die alljährliche einwöchige Sammelaktion zugunsten der Kriegsgräberfürsorge startete jüngst auch im Ostseebad. Zum 13. Mal begleitete Bürgermeister Jörg Sibbel den Auftakt der Sammelaktion – und das sehr gern, wie er bestätigte. „In Eckernförde gibt es durch den Marinestützpunkt eine große Verbundenheit zu den Soldaten, deswegen ist die Resonanz und Spendenbereitschaft immer sehr hoch“, so Sibbel.

Und so füllten sich auch zum Auftakt die blauen Spendendosen von Jörg Müller, stellvertretender Kommandeur des Marinestützpunktes, und des Bürgermeisters schon auf dem Weg vom Rathaus zum Wochenmarkt schnell. Uwe Satriep und Uli Hedtke aus Goosefeld ließen sich ebenfalls nicht lange bitten. Helga Schlicht ist 86 Jahre alt und kommt aus Eckernförde. Sie gab direkt vor der Rathaustür und auf dem Wochenmarkt erneut etwas in die Sammelbüchsen, nachdem sie extra noch einmal Geld getauscht hatte. „Ich habe im Krieg zwei Brüder verloren und kann für alle jungen Menschen nur hoffen, dass sie Krieg nie erleben müssen. Die Erhaltung der Gräber ist sehr wichtig, um zu mahnen und an die Millionen Toten auf der ganzen Welt zu erinnern“, sagte sie besorgt. Auch Jan Braun spendete aufgrund einer persönlichen Erfahrung: „ Ich arbeite in Kappeln als Hausarzt und ein über 80-jähriger Patient hat mich einmal sehr bewegt, als er erzählte, dass er seinen Bruder im Krieg verlor. Solange er noch irgendwie laufen kann, werde er jedes Jahr am Volkstrauertag zur Kriegsgräberstätte gehen und an seinen Bruder denken,“ erinnerte sich Braun.

Für viele Menschen sind diese Kriegsgräber der einzige Ort, um zu trauern. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge widmet sich der Aufgabe, die Gräber der deutschen Kriegstoten im Ausland zu erfassen, zu erhalten und zu pflegen. Er ruft alljährlich zur Haus- und Straßensammlung für den Erhalt der Gräber auf und feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen.

Noch bis zum Volkstrauertag am Sonntag, 17. November, werden die Soldaten nicht nur in Eckernförde, sondern auch in den umliegenden Gemeinden durch die Straßen ziehen und in ihren Uniformen und den auffälligen blauen Sammelbüchsen um eine Spende bitten.





.