Ignoranz ist keine Tugend

Eigentlich wollte ich über die diesjährige Documenta 14 in Kassel schreiben. Insbesondere über den Moment, als ich vor dem Parthenon der verbotenen Bücher stand. Um mich herum ein Vielsprachengewirr, über mir der strahlend blaue Sommerhimmel ... und dann - dieses Flüstern. Aus dem Nichts: „Ignoranz ist eine Tugend“. Mein ratloser Blick trifft den einer Passantin. Habe ich mir das eingebildet? Sie wirkt ebenso irritiert. Da, wieder, das Flüstern – „Ignoranz ist eine Tugend“. Inzwischen weiß ich, dass dies einer der Sätze der „Whispering campaign“ des US-Künstlers Pope.L. ist. Er spielt auf Äußerungen des Donald Trump an. Seitdem sinne ich darüber nach.

Ignoranz zeichnet sich dadurch aus, dass eine Person etwas nicht weiß, nicht wissen will oder nicht beachtet. Es kann bisweilen hilfreich sein, Dinge, die mir das Leben erschweren, die ich nicht kontrollieren kann, zu ignorieren. Das funktioniert häufig für eine Weile. Ignoranz ist aber beileibe keine Tugend.

Wie gesagt, ich wollte eigentlich über die Documenta schreiben. Jetzt, im September, steht indes ein anderes Thema im Vordergrund – die Bundestagswahl. Mir geht es gut in unserem Land, keine Frage. Wenn auch meine Rente, wie bei den meisten Frauen, niedrig ist und hier eine Korrektur von Nöten ist. Mein Reichtum ist ein Anderer: meine Gesundheit, die Liebe zu meiner Familie, die Geschenke des Lebens. Ich lebe in einem Land, das seit über 70 Jahren vom Krieg verschont geblieben ist. Auch dafür bin ich dankbar.

Deutschland wirkt auf den ersten Blick wie ein zutiefst friedliches Land. Doch es wäre ignorant, die Augen davor zu verschließen, dass deutsche Rüstungsfirmen seit Mitte der 50er Jahre Waffen in alle Welt verkaufen. Von den jeweils amtierenden Bundesregierungen genehmigt und abgesegnet. Deutschland ist der fünfgrößte Rüstungsexporteur weltweit. Hier, in unserem so friedlichen Land, werden Unmengen von Waffen entwickelt, gelagert und exportiert. Dass diese Waffen auch eingesetzt werden, ist klar, nur eben weit weg von uns.

Laut einer Studie des schwedischen Friedensforschungsinstituts Sipri sind die Waffenexporte auf dem höchsten Stand seit 1990. 5,6 Prozent der weltweit exportierten Waffen und Waffenbestandteile stammten 2016 aus deutscher Produktion. Gleichzeitig lehnt, laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Emnid im gleichen Jahr, 83 Prozent der Deutschen die Waffenexporte ab. Dennoch ändert sich nichts. Oft ist der Waffenhandel Teil der Aufrechterhaltung der Beziehung zwischen Deutschland und einzelnen Staaten. Das gilt ganz besonders für die ölreichen Golfstaaten.

Hierzu fällt mir ein weiterer Satz ein, den ich von der Documenta mitgebracht habe. Die in Ankara geborene Künstlerin Banu Cennetolu hat am Museum Fridericianum dessen Schriftzug durch „Beingsafeisscary“ ersetzt. Es dauert einen Moment, bis ich den Sinn verstehe. „Being Safe is scary“ bedeutet „Sicher zu sein, ist beängstigend.“ Ursprünglich ein Grafitti an einer Mauer der Technischen Universität Athen.

Kann ich mich sicher fühlen, wenn es in Deutschland, wenn es auf der Welt Unmengen von Waffen gibt? Kann ich mich sicher fühlen, wenn mir vermittelt wird, nur durch weitere Aufstockung des Bundeswehretats, nur mit einem wachsenden Polizeiaufgebot, nur durch Überwachung, kann meine Sicherheit garantiert werden? Ich empfinde diese Scheinsicherheit eher als beängstigend. Will ich in einer solchen Gesellschaft leben? Sollen meine Kinder und Enkelkinder in eine solche Gesellschaft hineinwachsen? Die Demonstrationen zum G20-Gipfel haben gezeigt, gerade auch in der Gewalt und dem Chaos, dass es in unserer Gesellschaft rumort.

Gewalt ist keine Lösung und mit nichts zu rechtfertigen. Gewalt ist nicht links und nicht rechts. Es ist einfach nur Gewalt. Ich stelle mir die Frage: Was ist es, das in unserer Gesellschaft junge Menschen so wütend macht? So wie in einer gestörten Familienstruktur Kinder häufig Symptomträger sind, so sind es in einer beschädigten Gesellschaft Teile die Jugend. Sie leben aus, was verdrängt wird. Wir, die Generation, die als erste durchgängig älter wird, sollten Verantwortung übernehmen. Vor allem sollten wir das Tun der von uns gewählten Vertreter/innen, da wo nötig, kritisch hinterfragen und gegebenenfalls handeln. Auch durch das Kreuz auf dem Stimmzettel.

1946 schreibt Aldous Huxley im Vorwort zu seinem schon 1931 erschienen – und 1933 in Deutschland verbotenen - Roman „Schöne neue Welt“: „Die größten Triumphe der Propaganda wurden nicht durch Handeln, sondern durch Unterlassung erreicht. Groß ist die Wahrheit, größer aber, vom praktischen Gesichtspunkt, ist das Verschweigen von Wahrheit.“ Wir haben heute die Möglichkeiten, uns umfassend zu informieren, nachzufragen und Informationen zu prüfen. Ein „Das wusste ich nicht“ hieße, diese Möglichkeiten zu ignorieren.

Schon immer sind es Künstler/innen, die brisante Themen in ihren Arbeiten aufgreifen und zum Denken anregen. So auch auf der diesjährigen Documenta, über die ich eigentlich schreiben wollte.