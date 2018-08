Eck-Town-City : „Ich bin nächstes Jahr wieder dabei“

Die 12. Kinderstadt „Eck-Town-City“ ging am Freitag zu Ende. Sowohl die Veranstalter als auch die Kinder zogen ein positives Fazit.

von Arne Peters

17. August 2018, 09:49 Uhr

Eckernförde | Fünf Tage lang haben 215 Kinder auf dem Gelände hinter dem Schulzentrum in ihrer eigenen Welt gelebt, besser gesagt, in ihrer eigenen Stadt: „Eck-Town-City“ ist gestern zu Ende gegangen und hat euphorisierte Kinder und fröhliche Erwachsene zurückgelassen. Hier konnten die Kinder aus 40 unterschiedlichen Arbeitsplätzen auswählen und täglich wechseln, konnten von ihrem Gehalt im stadteigenen Supermarkt einkaufen oder eine der vielen Dienstleistungen und Freizeitangebote in Anspruch nehmen. Ob Polizist, Tischler, Bankangestellter oder Zeitungsredakteur – die Kinder haben ihre Rolle nicht nur gespielt, sondern gelebt. Der Bankangestellte musste gewissenhaft mit dem Gehalt der Kunden umgehen, der Redakteur jeden Tag eine Zeitung herausbringen: die „EcktownCityNews“ mit Unterstützung der Eckernförder Zeitung.

Auf diese Weise haben die Kinder das Funktionieren eines Gemeinwesens kennengelernt und verinnerlicht. Und sie hatten eine schöne Zeit, wie Tjark Kundrun (11) aus Eckernförde am letzten Tag erklärte. Er war als Web-Reporter, Bankangestellter, Casino-Croupier und als Supermarkt-Angestellter tätig. „Am besten war aber der Banküberfall, den ich mit vier Freunden verübt habe.“ Über 1000 Eckis, wie die lokale Währung heißt, haben die schweren Jungs erbeutet. Der Überfall war vorher bei den Leitern der Kinderstadt angemeldet. Die Polizei konnte den Jungs nichts nachweisen – sie durften ihre Beute behalten. „Ich bin nächstes Jahr wieder dabei“, sagte Tjark, genau wie die meisten anderen Kinder.

Die Kinderstadt wird vom Lokalen Bündnis für Familie der Stadt Eckernförde und der Verkehrswacht veranstaltet. Die Gesichter von Eck-Town-City sind die von Simone Staack-Simon und Wilfried Lüthge. „Abgesehen von den vielen Wespenstichen ist alles super gelaufen“, war ihr Fazit. „Wir konnten die Qualität nochmal verbessern. Sowohl im Zusammenspiel aller Beteiligten als auch bei den Produkten, die in der Stadt hergestellt wurden.“ Dazu gehörten zum Beispiel bedruckte Fairtrade-Shirts, reparierte Fahrräder oder Modellbauten mit Solarmodulen. Sie wurden gestern humorvoll von „Supermarktleiter Kalle“ (Karl-Heinz Ferlmann) versteigert und brachten so noch etwas Geld in die Kinderstadtkasse.

Nicht zu vergessen das neue Stadttor, das unter der Anleitung von Rainer Fuhlendorf und Manfred Lilge aus Eckernförde entstand und im Anschluss unter der Leitung von Jessica Hansen aus Osterby bemalt wurde. Für die beiden kleinen Räume links und rechts neben dem Tor hatten die Kinder sofort Funktionen: „U-Haft“ und „JVA“ (Jugendstrafvollzugsanstalt).

Die 12. Eck-Town-City war also wieder ein Erfolg. Schon jetzt überlegen die über 80 ehrenamtlichen Helfer, was sie im nächsten Jahr noch besser machen können. Auch bei ihnen ist die Begeisterung groß – und man kann sich zu Recht fragen, wer sich mehr auf Eck-Town-City 2019 freut: die Kinder oder die Erwachsenen.