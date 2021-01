Eckernförde : Hund beißt Kater tot – und Herrchen geht weiter

Der Eigentümer appelliert nun an alle Hundehalter, in so einem Falle Bescheid zu geben, damit dem Tier noch geholfen werden kann.

Eckernförde | Der Kater Djadi von Leon Fillmer war ein Familienmitglied. Jeden Abend saß er auf der Mülltonne vor dem Haus im Theodor-Storm-Weg und wartete darauf, dass alle „seine“ Menschen zurück waren, bevor er selbst für die Nacht ins Warme schlüpfte. Bis zum 16. November. An diesem Abend kam ein Spaziergänger mit einem Hund an der Leine vorbei. Hund und Kater kämpften verbissen miteinander, bis sich der Kater verkroch. Der Mann ging mit seinem Hund weiter.

Erst drei Stunden später fand Leon Fillmer seinen blutenden Kater und brachte ihn in eine Tierklinik. Die Diagnose: Er hatte Bisswunden am Hals, der Kiefer war gebrochen, ebenso das Brustbein. In der Bauchdecke waren drei Löcher, das Zwerchfell war gerissen. Das Tier wurde operiert – vergebens. „Djadi“ starb einige Tage später an Blutvergiftung und Bauchfellentzündung.

Der Tod seines Haustiers ist für den 21-Jährigen tragisch. „Djadi war unwahrscheinlich liebevoll und in der ganzen Nachbarschaft beliebt“, sagt er. Was ihn zudem beschäftigt: „Der Hundehalter hätte doch wenigstens bei einem Haus klingeln und Bescheid geben können, was passiert ist. Jeder hier kennt Djadi und hätte uns sofort benachrichtigt. Dann hätten wir ihn drei Stunden früher behandeln lassen können und er hätte vielleicht überlebt.“ Sein Appell an alle Hundehalter: „Sollte so etwas passieren, sagt bitte Bescheid. Entweder vor Ort bei einem Haus klingeln oder das Ereignis in einer Tierarztpraxis bekannt machen.“

Dass es zu dem Kampf mit einem Hund gekommen ist, weiß Leon Fillmer von einer Anwohnerin. Sie hat das Ereignis zwar durchs Fenster mitbekommen, aber nicht gedacht, dass es so schlimm sein würde. Auch der Hundehalter hat den Kampf gesehen, der Hund war ja an der Leine. Im Gegensatz zu der Nachbarin muss er laut Leon Fillmer aber mitbekommen haben, dass der Kater verletzt war: „Der Hals war so blutig, dass auch der Hund Blut an sich gehabt haben muss.“ Zudem hat sich der Kater gewehrt: Zwei Krallen waren abgebrochen.

„Ich möchte nur aufrütteln“, so der Tiefbaufacharbeiter. „Es gehört zum Anstand, bei so einem Ereignis Bescheid zu sagen.“ Dass bei einem freilaufenden Kater immer etwas passieren kann, ist sich Leon Fillmer bewusst. Auch die 3000 Euro OP-Kosten seien „eine Kröte, die ich schlucken muss“. Auf der anderen Seite: „Jeder Hundehalter hat eine Versicherung. Wenn meine Katze auf ein Autodach klettert und es zerkratzt, muss ich auch dafür aufkommen. Dafür gibt es ja Versicherungen.“

Leon Fillmer hat lange überlegt, ob er sich an die Öffentlichkeit wenden sollte – und sich dann dafür entschieden. Er hofft, dass sein Aufruf auf fruchtbaren Boden fällt.