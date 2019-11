Handball-Landesliga Süd der Frauen : HSG Gettorf/Osdorf empfängt das Schlusslicht

Handball-Landesliga Süd, Frauen: HSG Gettorf/Osdorf kann am Sonntag durch einen Sieg gegen den Tabellenletzten HSG 404 Schritt aus der Abstiegszone machen

von Stefan Gerken

22. November 2019, 17:42 Uhr

Der Welpenschutz ist vorbei. Auch wenn die HSG Gettorf/Osdorf über einen Kader aus überwiegend jungen und unerfahrenen Spielern verfügt, will Trainer Michael Thimm unnötige Niederlagen jetzt nicht mehr unter dem Fazit „Schade, aber wir sind einfach noch zu grün hinter den Ohren“ abtun. „Wir brauchen mal wieder zwei Punkte, es wird echt Zeit“, mahnt Thimm beim Blick auf die Tabelle. Denn der Aufsteiger hat sich mit 6:12 Punkten mittlerweile im hinteren Drittel einsortiert. Am Sonntag hat die HSG die Chance, einen Schritt raus aus dem Tabellenkeller zu machen, denn ab 15.15 Uhr ist in der Parkschule der Tabellenletzte HSG 404 zu Gast.

Sollten die Schützlinge von Michael Thimm dann eine ähnlich starke Leistung abrufen können, wie zuletzt bei der unnötigen Auswärtsniederlage beim Topteam SG Kiel-Nord, wären zwei Punkte wohl nicht unwahrscheinlich. Die Gettorferinnen überzeugten über weite Strecken, bauten aber wieder ein schwache Phase sein – die am Ende entscheidend war.

Die HSG 404 holte Auswärts noch keinen Punkt, ließ aber zu Saisonbeginn mit dem Heimsieg über Kiel-Nord aufhorchen.