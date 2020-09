Home Office kommt an

Amt Hüttener Berge trotz Corona immer einsatzbereit / Workshops zur Zukunftsstrategie 2.0 laufen wieder

von Dirk Steinmetz

18. September 2020, 15:00 Uhr

Gross Wittensee | Das Amt Hüttener Berge war während der ersten Monate der Corona-Pandemie immer einsatzfähig. Das berichtete Amtsdirektor Andreas Betz auf der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses in Groß Wittensee. Homeoffice und ein Schichtmodell wurden für die Mitarbeiter eingeführt, zudem gab es regelmäßige Telefonkonferenzen mit den Verwaltungsleitern. Auch mit den Bürgermeistern gab es Telefonkonferenzen. „Für den einen oder anderen war es das erste Mal, dass sie an Videokonferenzen teilgenommen haben“, weiß der Amtsdirektor. Wer sich nicht per Videochat einwählen konnte, hatte auch die Möglichkeit, per Telefon teilzunehmen. Bei Fragen stand ein Mitarbeiter im Amt zur Verfügung. „Es konnten zwar keine Beschlüsse gefasst werden, aber man hat sich mal wieder gesprochen“, so Andreas Betz gegenüber unserer Zeitung.

„Die Covid-19-Pandemie hat uns zu einem deutlichen Umdenken im Bereich Präsenzarbeitsplatz und Einführung von Home Office, auch zur dauerhaften Attraktivitätssteigerung, veranlasst“, so Betz. Eine Dienstanweisung beziehungsweise ein Nutzungskonzept für Home Office sei auf Dauer unabdingbar. Entscheidend sei hierbei eine gute Abwägung zwischen den Erfordernissen des Publikumsverkehrs und den Bedürfnissen beziehungsweise Wünschen der Beschäftigten. Erfordernisse des Publikumsverkehrs setzten der Anzahl der Mitarbeiter, die gleichzeitig von zu Hause arbeiten können, klare Grenzen. „Ich gehe davon aus, dass ein reibungsfreier Regelbetrieb in unserem Amt mit einer maximalen Home Office-Quote von rund 35 Prozent aller Beschäftigten vereinbar ist“, so der Amtsdirektor.

Seit dem 4. Mai ist die Amtsverwaltung für Publikumsverkehr wieder geöffnet. Im Vorfeld muss ein Termin vereinbart werden. Nach der Corona-bedingten Pause konnten auch die Workshops zur Zukunftsstrategie 2.0 wieder starten.

Bereits im Jahr 2013 fanden Workshops statt, in denen sich die Gemeinden und das Amt Gedanken darüber gemacht haben, wie die Zukunft in den Hüttener Bergen attraktiv gestaltet werden soll. Stehen nun neue Themen im Fokus? Diese Frage wird in 16 Auftaktinterviews und 16 Workshops in den Gemeinden plus Online-Umfragen herausgefunden. Geplant sind außerdem fünf amtsübergreifende Workshops. „Klimaschutz“ und „Klärschlamm“ wären beispielsweise Themen, die amtsübergreifend behandelt werden könnten, war der Vorschlag des Hauptausschusses. Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie ab Februar die Workshops unterbrochen werden mussten, konnten die Veranstaltungen zur Entwicklung des Zukunftsbildes für die Gemeinden nun wieder starten.

Die Beschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes durch das Amt, das allen Gemeinden zur Verfügung steht, lehnt der Hauptausschuss ab. Er empfiehlt dem Amtsausschuss, dass jede Gemeinde ein eigenes anschafft. Dies könnte über eine Sammelbeschaffung durch das Amt geschehen. Die Kosten belaufen sich je nach Technik und Modell auf etwa 2500 Euro pro Messgerät.