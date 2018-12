Holzdorf gibt Stellungnahme ab : Holzdorfer Rücklage wächst

Neue Benutzungssatzung für Gemeinderaum vertagt. Sondergenehmigung für Straße Neu Seeholz wird beim Kreis beantragt.

von Dirk Steinmetz

12. Dezember 2018, 14:59 Uhr

Nun liegt es in der Hand der Straßenverkehrsbehörde, ob örtliche Landwirte in Holzdorf eine Sondergenehmigung zum Befahren der Straße Neu Seeholz mit ihren maximal 15 Tonnen schweren Fahrzeugen bekommen. Die Gemeindevertretung beschloss in dieser Woche bei einer Gegenstimme, dass ein entsprechender Antrag bei der Verkehrsaufsicht des Kreises gestellt werden soll.

Hinsichtlich der Windkraft hält Holzdorf an seinen bisherigen Stellungnahmen fest, wie Christoph Stöcks von der Amtsverwaltung Schlei-Ostsee auf EZ-Nachfrage mitteilte. Dabei ergänzt die Gemeinde diese durch eine Stellungnahme, die das Büro Olaf im Auftrag erstellt hatte. Darin empfehlen die Holzdorfer eine Konzentration der Windkraftanlagen an wenigen Stellen, um andere weitere Bereiche freizuhalten von Windkraftanlagen.

Der Nachtrag für 2018 wurde beschlossen. Dabei konnte Finanzausschussvorsitzender Jens-Uwe Green von höheren Einnahmen berichten, die zu einer Zuführung in den Vermögenshaushalt von 193 000 Euro führten. Der allgemeinen Rücklage führt die Gemeinde 134 000 statt der bisher geplant 95 000 Euro zu. Die Rücklage macht Ende 2018 272 000 Euro aus.

Für die Haushaltssatzung für 2019 wird mit geringeren Einnahmen gerechnet. Nachdem im Finanzausschuss ein Zuschuss zum Friedhofsbetrieb in Höhe von 3400 Euro und 3000 Euro für die Ausstattung des Gemeinderaums an der Sporthalle abgelehnt wurden, stellte Bürgermeisterin Anke Leu die beiden Positionen erneut zur Wahl. Dabei wurde der Zuschuss zum Friedhofsbetrieb mit einer Stimme Mehrheit abgelehnt, der Zuschuss zur Ausstattung des Gemeinderaums mit einer Stimme Mehrheit beschlossen, wie Stöcks informierte. In 2019 wird es zum Breitbandausbau in der Gemeinde kommen. In dem Zuge können durch Synergieeffekte teilweise Straße, beziehungsweise Gehwege mit saniert werden. Im Vermögenshaushalt sind pauschal 120 000 Euro dafür eingestellt. Der allgemeinen Rücklage werden voraussichtlich Ende 2019 84 900 Euro entnommen. Sie sinkt voraussichtlich auf rund 187 000 Euro.

Von der Tagesordnung genommen wurde die Beschlussfassung zu einer Benutzungsordnung für den Gemeinderaum. Nach Auskunft von Stöcks habe die vorgelegte Satzung nicht in allen Bereichen der Verwaltungspraxis entsprochen, er hatte empfohlen, die Satzung erneut zu überarbeiten, um Rechtssicherheit zu schaffen. Dem wurde gefolgt.

Eine Mitgliedschaft in einer neu zu gründenden Klimaschutzagentur des Kreises lehnt die Holzdorfer gemeindevertretung ab.