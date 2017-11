Kommunalpolitik : Holzdorf: „Keine echte Wahl“

vergrößern 1 von 3 Foto: Archiv/dpa 1 von 3

von Dirk Steinmetz

erstellt am 08.Nov.2017 | 06:17 Uhr

Holzdorf | Wird es in Holzdorf eine zweite Wählervereinigung geben? Haben die Bürger bei der Kommunalwahl am 6. Mai 2018 in der Gemeinde eine Auswahl zwischen verschiedenen Listen mit Kandidaten für die Gemeindevertretung? Der mit rund 40 Besuchern gut besuchte Infoabend zu einer politischen Alternative im Gasthaus Blumenthal machte Bernd Knuth und Manfred Ost als Veranstalter Hoffnung.

„Ich habe das Gefühl, dass nicht alle Bürger sich wieder finden in der Gemeindepolitik“, stellte Knuth fest. Ausdrücklich lobten Knuth wie auch Bürger das Engagement der Initiative „Bürger für die Gemeinde Holzdorf“, die als einzige zur Kommunalwahl 2013 antrat und seitdem die Gemeindevertretung stellt. „Ihr habt es gemacht“, anstatt dass das Amt Holzdorf verwaltet hätte, wie Lars Seemann feststellte. „Ihr hattet richtig gute Ansätze mit der Mitmach-Gemeinde und habt auch vieles gut gemacht, aber ich denke, ihr habt nicht alle Bürger mitgenommen“, ergänzte Knuth. Nur so könnten sie das große Interesse an ihrem Infoabend interpretieren.

Aus den Reihen der Bürger hieß es, „eine Opposition ist nötig“ oder es sei gut, wenn es eine andere Gruppierung oder Bürgerliste gäbe, damit mehr Bürger sich in der Gemeindepolitik widerspiegeln könnten. Ein anderer hofft, dass wieder Vertrauen zur Arbeit der Gemeindevertretung aufgebaut und Politik wieder im Interesse und zum Wohl aller Bürger gemacht werde. Kurt Daniel, Urgestein der Holzdorfer SPD, warf zunächst die Frage auf, warum Knuth als CDU-Ortsvorsitzender nicht für die CDU Mitglieder werbe, damit sie wieder zur Kommunalwahl antreten könne? Dem hielt Knuth entgegen, dass seine Erfahrung gezeigt habe, dass die Bürger kein Interesse mehr hätten, sich „in drei Buchstaben pressen zu lassen“.

Für Günter Koch, Mitglied der Initiative „Bürger für die Gemeinde Holzdorf“, mache eine weitere Wählergemeinschaft keinen Sinn. Interessierte Bürger könnten doch in der Initiative mitarbeiten und dort eine Opposition bilden. Davon hielt Manfred Ost aber gar nichts. „Ich distanziere mich klar von der Initiative“. Ihm schwebt die Gründung einer zweiten Wählergemeinschaft vor. „Dort soll jeder seine Meinung sagen können und wieder Spaß an der politischen Arbeit haben“.

„Ich habe in der letzten Zeit den nötigen Respekt voreinander vermisst“, machte Knuth deutlich. Dies müsste der Leitsatz sein, um aktiv zu werden. Noch könnten die Bürger etwas tun und sich um ihre Gemeinde kümmern. Wenn nichts passiert, dann gäbe es bei der Kommunalwahl aus seiner Sicht auch „keine echte Wahl. “

Dies verband Kurt Daniel mit dem dringenden Appell an die Bürger, jetzt aktiv zu werden und sich einzubringen. Eine breitere Diskussionsbasis und mehr Vielfalt der Ideen sind immer gut in der Demokratie, sagte er. Zugleich musste er einräumen, dass in der Demokratie und durch Entscheidungen der Gemeindevertretungen nicht immer alle Bürger zufrieden sein könnten.

Holzdorfs Bürgermeister Dirk Radeck, der mit einer Handvoll Gemeindevertreten, an dem Infoabend teilnahm, lobte das Engagement der Bürger. „In der Demokratie sind nie 100 Prozent der Bürger zufrieden“, erklärte auch er. Die „Bürger für die Gemeinde Holzdorf“ würden eine weitere Liste oder politische Kraft in der Gemeinde begrüßen. Es sei gut, wenn mehr Bürger sich aktiv für ihre Gemeinde einsetzen würden.

Bewusst wurde auf kontroverse Themen wie Windkraft und Straßenausbau in Neuseeholz verzichtet. Dennoch wurde wiederholt vor allem der Ausbau der Straße Neuseeholz als ein symbolischer Grund angeführt, warum es zur Missstimmung im Ort kam. Hier merkte Knuth nur an, dass die Entscheidung der Gemeindevertretung dazu sicherlich logisch sei, dadurch aber eine Zweiklassengesellschaft im Ort geschaffen wurde. „Die Folgen wurden nicht bedacht.“ Künftig gebe es Grundeigentümer an Gemeindewegen (hohe Anliegerkosten) und Anlieger an Kreis- und Landstraßen (geringe Anliegerbeiträge). Damit einher gehe doch auch eine unterschiedliche Wertentwicklung, stellte Knuth fest.

Knuth und Ost riefen die Bürger auf, sich zu engagieren. Nur so hätten sie es selber in der Hand, dass sich etwas bewege. Ihnen sei es wichtig, dass sich auch Bürger aus den anderen Ortsteilen einbringen, nur so sei eine breite Basis zu gewinnen.

Gründungsveranstaltung am 16. November, 19.30 Uhr, Gasthaus Blumenthal.