Eckernförde in Berlin : Hoher Besuch auf der Grünen Woche

Die Aktiv-Region Eckernförder Bucht präsentiert sich auf der Messe in Berlin und hatte schon Besuch von Ministern, Staatssekretären und Ministerpräsident Daniel Günther.

von Arne Peters

20. Januar 2020, 20:06 Uhr

Eckernförde/Berlin | Die Aktiv-Region Eckernförder Bucht ist auch in diesem Jahr auf der Grünen Woche in Berlin. Zahlreiche Akteure aus Eckernförde, den Hüttener Bergen und dem Dänischen Wohld sind mit ihren Angeboten präsent. Von Opsteekfru Stine (Christel Fries) und Fischer Fiete (Werner Pötzsch), Mitarbeitern der Bonbonkocherei und des Tierparks Gettorf über den Naturpark-Verein Hüttener Berge bis hin zur Tourismusvermarktung ist die Vielfalt der Region zu erleben. Schleswig-Holstein ist in diesem Jahr in einer neuen Halle vertreten, so dass eine Modernisierung des Aufbaukonzeptes möglich war. „Dass dies sehr gut gelungen ist, belegen die deutlich besseren Besucherzahlen und die zufriedenen Aussteller“, sagt Stefan Borgmann, Geschäftsführer der Eckernförde Touristik und Marketing GmbH (ETMG). Der Auftritt der Region spreche allerdings nicht nur die „normalen“ Gäste an. Am ersten Messewochenende standen Minister, Staatssekretäre und Ministerpräsident Daniel Günther für einen ausgiebigen Austausch bereit. Borgmann: „Die Region kann durch den Messeauftritt in vielerlei Hinsicht profitieren.“ Die Grüne Woche geht noch bis zum 26. Januar.