DRK Eckernförde : Hohe Ehrung und ein schwerer Verlust

Renate Hinrichsen seit 50 Jahren beim DRK Eckernförde aktiv. „Ich finde es einfach wichtig“, sagt die Jubilarin. Für den verstorbenen Bereitschaftsleiter Stefan Behrendt wurde eine Schweigeminute eingelegt.

von shz.de

23. April 2018, 06:14 Uhr

10 640 Stunden ehrenamtliche Arbeit – das ist eine Zahl, auf die der Ortsverband Eckernförde des Deutschen Roten Kreuzes mehr als stolz sein darf. Die über 300 Mitglieder des Ortsvereins leisteten im Jahr 2017 in den verschiedensten Bereichen des DRK Beeindruckendes. Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung in der Bürgerbegegnungsstätte zollte der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Bachor den Mitgliedern für diese Leistung seinen Respekt und sprach ihnen seine Anerkennung für ihr ehrenamtliches Engagement aus. Den warmen Worten schloss sich auch Bürgermeister Jörg Sibbel, selbst Mitglied des DRK, an und lobte das DRK als „verlässlichen Partner an der Seite der Stadt.“

Alleine 63 Sanitätsdienste mit insgesamt 2200 Arbeitsstunden leisteten Mitarbeiter des DRK bei Sport-, Theater- und Musikveranstaltungen im vergangenen Jahr. Auch zwei Altkleidersammlungen mit einem Gesamtergebnis von 41 940 Kilogramm gehen auf das Konto der DRK-Bereitschaft.

Doch bedauerlicherweise hatte die Bereitschaft des Ortsvereins Eckernförde auch einen großen Verlust zu beklagen. Ihr langjähriger Bereitschaftsleiter Stefan Behrendt, der sich über viele Jahre mit großem Engagement für das DRK und Eckernförde eingesetzt hatte, verstarb überraschend und hinterlässt im Ortsverein eine große Lücke. „Stefan Behrendt hat unsere Bereitschaft in den zurückliegenden Jahren zu einer leistungsfähigen Gemeinschaft geformt, die Sanitätsdienste bei fast allen Veranstaltungen in unserer Stadt und seiner Umgebung mit großer Einsatzbereitschaft und Fürsorge für die Bürger und Teilnehmer leistet“, sagte der DRK-Vorsitzende nach einer Schweigeminute.

Neben der Bereitschaft leistete auch der Sozialdienst des DRK Außerordentliches. 28 Mitarbeiter leisteten 2578 Arbeitsstunden. Neben dem Einsatz in der Kleiderkammer waren die Mitarbeiter unter anderem in der Seniorengymnastik, Wassergymnastik und beim Yoga aktiv.

Dass ehrenamtliches Engagement auch über viele Jahre betrieben werden kann, zeigen Renate Hinrichsen und Jens Uwe Buse, die für jeweils 50 und 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden. Renate Hinrichsen wechselte vor 50 Jahren aus dem Jugend-Rot Kreuz direkt ins DRK. „Ich finde es einfach wichtig!“, sagt die Jubilarin über ihre Mitgliedschaft. Jens Uwe Buse hat auch nach 25 Jahren im DRK noch große Pläne. Gerade arbeitet er an einer Chronik, die pünktlich zum 150. Bestehen des Ortsverbands Eckernförde im Jahr 2020 fertig werden soll.

Wolfgang Bachor wurde als Vorstandvorsitzender ebenso wie Hans Alpen als Schatzmeister einstimmig wiedergewählt. Ramona Meese löst Inga Wenzel als stellvertretende Vorstandsvorsitzende ab.