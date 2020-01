Herrenhaus Borghorst in Osdorf : Hochzeitsmesse: Alles für den Tag der Tage

Hunderte von Besuchern strömten zur Hochzeitsmesse ins Herrenhaus Borghorst.

14. Januar 2020, 17:15 Uhr

Osdorf | Es strömten wieder hunderte Gäste zur 16. Borghorster Hochzeitsmesse ins Herrenhaus. Unter ihnen waren sowohl heiratswillige junge Paare als auch Bräute mit ihren Freundinnen, um schon einmal bei den Brautkleidern zu stöbern, „aber auch Trauzeugen und Eltern“, sagt Meike Drews, die die Veranstaltung genauso organisiert wie andere Veranstaltungen des Hauses und die Vermietung der Gästezimmer. „Manche nutzen die Hochzeitsmesse aber auch, um einfach einmal das Herrenhaus zu sehen, das sonst für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist.“

Einige der Gästezimmer, von denen manche auch kleine Säle sind, dienten am Wochenende den Ausstellern für ihre Ausstellungsstände oder als Café. Für zwei Tage mussten die Möbel anderswo im Haus verstaut werden. Bei der Borghorster Hochzeitsmesse konnten junge Paare auf kleinem Raum fast alles finden, was bei der Planung einer Hochzeit bedacht werden muss: Braut- und Abendmode, Brautschuhe, Trauringe, Schmuck, Einladungskarten, Kosmetik, Floristik, Fotografie, Dekoration, Musik, Hochzeitstorten, Catering, Oldtimer, Trauredner, Informationen zur kirchliche Trauung und vieles mehr. Und wer das alles nicht allein organisieren will, fand an einem Ausstellungsstand auch einen Hochzeitsplaner.

Erstmals dabei war die Schäferwagenkirche aus Eckernförde. Die kleine mobile Tourismuskirche vom Ostseestrand war zwar nicht selbst vor Ort, aber ein Info-Stand.

Die Pastoren Christian Bingel aus Owschlag und Katharina Schunck aus Schilksee-Strande standen heiratswilligen Paaren Rede und Antwort und informierten über das Angebot der kirchlichen Trauung. Bingel erlebt oft, dass junge Leute falsche Vorstellungen haben. „Viele denken, dass eine kirchliche Trauung teuer ist. Tatsächlich aber ist sie kostenlos.“ Auch für gleichgeschlechtliche Paare ist die kirchliche Trauung möglich.

Susanne Seidel aus Eckernförde ist mit einer Auswahl ihrer Braut- und Abendmoden von Anfang an mit dabei. „Einige kaufen hier direkt, andere holen sich erste Anregungen und kommen später ins Geschäft“, so Seidel.

Das Herrenhaus selber präsentierte sich als stilvoller Ort für Hochzeitsfeiern. Auch die standesamtliche Trauung vor Ort ist möglich. Dafür kommt auf Wunsch ein Standesbeamter zweimal pro Monat ins Herrenhaus.