Grundschule Fleckeby : Hochbeete machen die Schule grüner

Im „Grünen Klassenzimmer“ der Grundschule Fleckeby gibt es neue Hochbeete.

von Achim Messerschmidt

24. Mai 2019, 16:33 Uhr

Fleckeby | Verschiedene Sorten Bohnen und Erbsen und anderes Gemüse wächst und gedeiht in den Hochbeeten hinter der Schule. Regelmäßig kümmern sich die Grundschüler darum, dass es den Pflanzen auch an nichts fehlt. Raus aus den vier Wänden und rein in die Natur: Lernen an der frischen Luft im „Grünen Klassenzimmer“ der Grundschule Fleckeby. Längst hat sich der Platz zu einem idyllischen Fleckchen entwickelt, dank der Hilfe von Schülern, Eltern und Lehrern sowie Sponsoren. So hat Garten- und Landschaftsbauer Hannes Wegner aus Fleckeby für das Natur-Projekt drei große Hochbeete gebaut. Das Material stellte die Firma vom Team Baucenter zur Verfügung. Mitarbeiter Malte Ahland überzeugte sich jetzt vor Ort von den neuen Beeten. Zuschüsse für den Start des „Grünen Klassenzimmers“ gab es vom Umweltamt des Kreises und dem Schulverein. Und der dankt Hannes Wegner jetzt auf eine ganz besondere Art. Beim Lauf zwischen den Meeren treten Eltern und Lehrer in einer Staffel gemeinsam an und tragen Lauf-Shirts mit dem Firmenlogo.

Das „Grüne Klassenzimmer“ entwickelt sich Stück für Stück weiter. Ein Lehmofen wird derzeit noch unter Federführung von Lehrer Timm Sierk gebaut. Ein Insektenhotel gibt es bereit – sogar schon bewohnt – und einen breiten Blühstreifen als Nahrung für die kleinen Tiere. „Wir wollen noch einen Überstand als Regenschutz“, sagt Hiskea Witt, die das Projekt leitet Auch eine Tafel steht auf der Wunschliste, schließlich ist es ja ein Klassenzimmer.