Raju Sharma aus Eckernförde : Hineni: Religiöser Mord an der Förde

Der Eckernförder Raju Sharma hat einen neuen Roman geschrieben: Ein Mord in der Kieler Bucht führt zu einem religiösen Geheimbund.

von Arne Peters

23. Juli 2019, 18:31 Uhr

Eckernförde | Dieses Buch ist – wenn man den Autoren glauben darf – ein Tausendsassa: „Agentenroman“, „Frauenroman“ und ein „Roman über die Herausforderungen des Lebens“. „Hineni“ heißt der neue Roman des Eckernförders Raju Sharma und des Kielers Christoph Müller, der schon von prominenten Lesern beachtet wurde: So beschreibt Wolfgang Kubicki das Buch als „packenden Thriller“, und wünscht Literatur-Preisträgerin Doris Runge dem Buch „so viele begeisterte Leser wie mich“.

In dem Thriller geht es um die Machenschaften eines Geheimbundes namens „Abrahams Messer“, in dem sich britische Protestanten seit Ende des 18. Jahrhunderts mit dem Ziel zusammengeschlossen haben, mit der Ermordung des Großmuftis von Jerusalem die Voraussetzungen für die Wiederkehr Jesu’ zu schaffen. Davon ahnt jedoch niemand etwas, als ein Mann in der Kieler Förde ertrinkt. Die Polizei geht von einem Segelunfall aus. Nicht einmal seine engsten Familienangehörigen wissen um die wahre Identität des Opfers und seine Verstrickungen in die Aktionen des Geheimbundes, dessen Netzwerk von London bis in den Nahen Osten reicht und der von seinen Mitgliedern bedingungslosen Gehorsam fordert. Nachdem ihre beste Freundin auf mysteriöse Weise verschwindet, macht sich eine Studentin aus Hamburg auf die Suche – ohne zu ahnen, in welche Gefahr sie sich begibt.

„Hineni“ heißt das Buch, „Hineni“ („Hier bin ich“) antwortet auch Abraham in der Bibel, als Gott ihn anspricht. Das religiöse Motiv zieht sich durch den Thriller, wie schon durch Sharmas Debütroman „INRI – Die Schatulle von Thorsberg“.

„Religiöse Themen befassen sich mit grundlegenden Fragestellungen“, sagt Sharma. „Die Menschen sind bereit, viel zu tun für ihren Glauben.“ Das sei eine gute Grundlage für einen spannenden Stoff. Der Roman drehe sich um Opferbereitschaft, um Hingabe und um die Frage, wie weit Menschen gehen, um ihrem Glauben, ihren Idealen oder den Erwartungen anderer gerecht zu werden.

Doch im Gegensatz zu Dan Brown („Illuminati“, „Sakrileg“), dessen Romane teilweise unrealistische Szenen enthalten, haben Sharma und Müller ihre Geschichte geerdet und in die heimische Region verlegt. „Wir verbinden reale Orte und Ereignisse mit fiktiven Figuren.“ So findet auch der G20-Gipfel in Hamburg seinen Platz in dem Roman. Angelegt ist die Geschichte als Trilogie. Im Herbst sollen die Arbeiten für den zweiten Teil beginnen.

Raju Sharma lebt in Eckernförde. Der 55-Jährige hat seit 1990 in verschiedenen Funktionen im schleswig-holsteinischen Landesdienst gearbeitet, war Referatsleiter für Denkmalschutz, Kirchen und Religionsgemeinschaften, nationale Minderheiten und Heimatpflege sowie Leiter des Büros des Ministerpräsidenten. Von 2009 bis 2013 war er religionspolitischer Sprecher der Fraktion „Die Linke“ im Bundestag. Seit August 2017 leitet der gebürtige Hamburger das Grundsatzreferat für Verbraucherschutz im Justizministerium des Landes. Im Mai 2013 veröffentlichte er seinen Debütroman „INRI - Die Schatulle von Thorsberg“.

Christoph Müller, Jahrgang 1970, hat Geschichte, Politik und Journalismus studiert. Als Redakteur, freier Journalist und Referent für Öffentlichkeitsarbeit hat der geborene Bremer für verschiedene Zeitschriften, Agenturen und Radiosender gearbeitet. Seit 2013 arbeitet Müller als Redenschreiber des Ministerpräsidenten in der Kieler Staatskanzlei.

Die Covergestaltung hat wiederum eine Eckernförderin übernommen: Lea Drews hat an der Muthesius-Kunsthochschule in Kiel Kommunikationsdesign und Illustration studiert. Heute arbeitet sie als freischaffende Illustratorin und Autorin.

>Das Buch (244 Seiten) ist im Selbstverlag erschienen und ist für 12 Euro im Buchhandel erhältlich. ISBN: 978-3-00-062522-0