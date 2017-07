Hindernislauf extrem: Hitze pur und voller Strand

vergrößern 1 von 2 Foto: Kühl 1 von 2

Aufwärmen für den Dirty Coast-Hindernislauf: 500 Läufer sind gestern bei großer Hitze beim Lauf über 8 und 14 Kilometer an ihre körperlichen Grenzen gegangen. Die Strecke führte am prall gefüllten Strand entlang bis zum Südstrand und Kiekut und wieder zurück. Auf der Strecke mussten viele Hindernisse wie das „Palettenmonster“ überwunden werden, die mit großem Aufwand errichtet worden waren. Zum Abschluss musste eine steile Wand erklettert werden, von dort ging es per Wasserrutsche direkt ins kühle Hafenbecken. Seite 10



von Gernot Kühl

erstellt am 10.Jul.2017 | 06:23 Uhr