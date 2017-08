Spenden : Hilfe für krebskranke Kinder und ihre Familien

vergrößern 1 von 2 Foto: dis 1 von 2

Kosel | Weiße Pagodenzelte, vielfältige Kunst, so weit das Auge reicht, Musik namhafter Künstler, eine Sektbar und eine Cafeteria – die Atmosphäre der Veranstaltung „Unter dem Himmel von Bohnert“ „ist einfach einmalig“, stellen Jutta Kreuziger und Hannelore Jacobsen fest. Ganz besonders freuen sich die beiden Organisatoren des Musik- und Kunst-Tages am Ortseingang von Bohnert über den guten Zweck, den sie aus den Überschüssen jedes Jahr aufs Neue fördern können. Mit 1500 Euro konnte dieses Jahr der bislang höchste Zuschuss aus der 23. Veranstaltung „Unter dem Himmel von Bohnert“ an den Förderkreis für krebskranke Kinder und Jugendliche übergeben werden.

Bernd Kruse, langjähriger Vorsitzender des Förderkreises, dankte den Organisatoren sehr für den namhaften Betrag. Mit dem Geld wird die tägliche Arbeit des vom Verein finanzierten Psychosozialen Teams unterstützt. Der Förderkreis finanziert drei Fachleute, die Eltern, Familien und von Krebs betroffene Kinder während ihrer Behandlung in der Uniklinik Kiel begleiten und betreuen. Dabei sorgt der Verein vor allem dafür, dass die Familien Hilfe verschiedener Art und Unterstützung in der für sie so schweren Zeit finden. Dazu gehören auch Veranstaltungen für Kinder und Familien, auf denen alle auf andere Gedanken kommen können. Jedes Jahr betreut der Verein etwa bis zu 60 neu an Krebs erkrankte Kinder und ihre Familien, berichtet Kruse.

Den Förderkreis als Begünstigten haben die Organisatoren schon seit über zehn Jahren ausgewählt. „Hinter der Aufgabe des Vereins stehen wir alle“, sagte Jacobsen. Und auch wenn die letzte Veranstaltung am 13. August wieder gut lief, und es trocken blieb, nachdem der Aufbau Tags zuvor im Regen erfolgte, so kündigen beiden an, nach dem 25. Mal im Jahr 2019 endgültig aufzuhören.

In dem Zug dankte Kreuziger allen Helfern und Unterstützern und der Gemeinde, sowie vor allem den Musikensembles, die ohne Gage auftreten. Neben 28 Künstlern sorgten die Musikensembles Querfeldein, The Bright Side, Farvenspeel „unplugged“, Secondline Bigband, Nora Blumenau und Dr. Werner Loll sowie das Duo Hartmut Bethge und Ulf Schirmer für Unterhaltung und das besondere Flair der Open-Air-Veranstaltung.

von Dirk Steinmetz

erstellt am 22.Aug.2017 | 06:14 Uhr