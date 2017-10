Basar in Rieseby : „Herbstzauber“ beim DRK-Basar

vergrößern 1 von 1 Foto: schappert 1 von 1

Rieseby | Es ist wieder ein Prachtstück geworden: In mühsamer Kleinarbeit und in über 60 Arbeitsstunden haben die Damen des DRK Rieseby erneut eine Patchworkdecke gezaubert – ein Unikat, das am Sonntag, 5. November, beim DRK-Basar in der Schleischule verlost wird. In diesem Jahr trägt die Decke den Namen „Herbstzauber“, und in der Tat passt sie sich mit ihren Rot- und Brauntönen nahtlos in die herbstliche Natur ein. Angefertigt haben die 1,40 mal 1,85 Meter große Decke Heinke Schipper und Andrea Kolls, die weit über 200 Elemente zu einem stimmigen Gesamtergebnis verarbeitet haben. „Wir haben schon im Februar damit angefangen. Eigentlich ist nach dem Basar vor dem Basar“, lachen die beiden Frauen.

Die Verlosung der Decke ist wie immer der Höhepunkt des Basars, der am 5. November um 14 Uhr startet. Bis 16 Uhr werden für jeweils zwei Euro Lose verkauft, anschließend erfolgt die Ziehung. Was gibt es auf dem Basar noch zu sehen und zu kaufen? „Altbewährtes und Neues“, heißt es auf einem Flyer. Zu den Neuigkeiten zählen unter anderem Kräutersalze, Kräuteröle und Punschgewürze – selbstgemacht von Andrea Magnusson und einigen anderen „Nachwuchskräften“ des DRK, das im April sieben Neuzugänge begrüßte. „Neue Impulse und frisches Blut sind immer gut“, sagt Vorsitzende Waltraut Folge, die sich über nunmehr 203 Mitglieder im Ortsverband freut.

Schon seit 1982 richtet sie den Basar aus. „Wir haben mit einer kleinen Variante angefangen, aber ich war schon beim ersten Mal von der Resonanz überwältigt“, erinnert sich Folge. Sie freut sich auf einen gemütlichen Nachmittag, „an dem sich die Leute treffen, schnacken und schöne Dinge sehen“.

Dazu zählt in diesem Jahr nach längerer Unterbrechung auch wieder ein Kochbuch, die „Riesebyer Schlemmereien von A bis Z“. Von Dips über Kuchen bis hin zu Hauptgerichten sind darin etwa 200 Rezepte zu finden. Manche gibt es auf dem Basar zum Probieren. Der Preis für das Kochbuch: voraussichtlich 8,50 Euro. Neben den erwähnten Neuheiten zählen Handarbeiten, Socken, Stickereien, Kränze, Weihnachtsbasteleien, Windlichter, Mützen und vieles mehr zu den „schönen Dingen“.

Für das leibliche Wohl stehen Kaffee, Kuchen, Torten und Waffeln bereit. „Weitere Tortenspenden sind willkommen“, betonen die DRK-Damen. Tutti der Zauberer sorgt um 15 Uhr für Kinder-Unterhaltung. Der Riesebyer Künstler Robert Schulze stellt seine Maler-Arbeiten aus. Im Angebot ist für 3,50 Euro auch wieder der DRK-Kalender mit allen Terminen und historischen Bildern aus der Gemeinde.