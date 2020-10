Helga Feddersens Vermächtnis

In Erinnerung an ihre Förderin Helga Feddersen macht Schauspielerin Sabine Kaack sich auf nach Eckernförde

von Arne Peters

01. Oktober 2020, 12:47 Uhr

Eckernförde | Sie ist den Deutschen als Marion aus „Diese Drombuschs“ bekannt und spielte auch in Serien wie „Die Camper“, „Da kommt Kalle“ oder „Neues vom Süderhof“ mit: Sabine Kaack. Die Schauspielerin aus Nortorf führte jetzt eine außergewöhnliche Angelegenheit nach Eckernförde.

Den Wunsch, Schauspielerin zu werden, hatte die heute 62-Jährige schon im Alter von 14 Jahren. Als schließlich ihr Wellensittich starb und sie ein Theaterstück schrieb, um den Tod zu verarbeiten, riet ihre Lehrerin, sich mal bei Helga Feddersen zu melden und zu fragen, ob sie ihr einen Rat geben könne. Die bekannte Schauspielerin wohnte in Ellerdorf – also quasi nebenan.

Der Tipp war Gold wert: Helga Feddersen nahm die 14-Jährige unter ihre Fittiche, probte mit ihr, damit sie zwei Jahre später die Aufnahmeprüfung an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Hamburg absolvieren konnte. Damit war Sabine Kaack die jüngste Bewerberin, die je aufgenommen wurde. Mit Helga Feddersen verband sie seither eine innige Freundschaft. Viele Fotos lagerten in ihrem Keller, wurden jedoch alle Opfer eines Wassereinbruchs.

Und so führte sie jetzt der Weg nach Eckernförde. Denn der Adelsexperte Jürgen Worlitz verwaltet den größten privaten Nachlass von Helga Feddersen mit Fotos, Kostümen, Plakaten und Schallplatten. Er gilt als Kenner ihres Lebens und hat deshalb vor kurzem Besuch eines NDR-Kamerateams erhalten, das eine Dokumentation über die Ulknudel der Nation gedreht hat. Der Film „Helga – die zwei Gesichter der Feddersen“ ist am 1. Oktober auf dem Hamburger Filmfest und in der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober um Mitternacht auf NDR zu sehen.

Sabine Kaack hat nicht nur mit Helga Feddersen gearbeitet, sondern auch mit anderen Größen des deutschen Fernsehens wie Caterina Valente, Hans Rosenthal, Michael Schanze oder Alfred Biolek. Was viele nicht wissen: Die sympathische Schauspielerin spricht fließend Plattdeutsch und ist offizielle Botschafterin des niederdeutschen Theaterspiels als „nationales, immaterielles Kulturerbe der Unesco“. Und sie hat das Wacken Music Camp für Nachwuchs-Rocker auf dem größten Rockfestival der Welt mitbegründet.

Auch, wenn sie in ihrer beruflichen Karriere viel Erfolg hatte, kennt sie ebenso die Zeiten ohne Engagement. Da hat sie auch schon mal Erbsensuppendosen geleert und mit Wodka gefüllt, um ihn über die Grenze nach Schweden zu schmuggeln, wo sie sich ein Sommerhaus mit Freunden teilte. „Ich bin eine sparsame Person und kann von ganz wenig leben.“

Eckernförde ist ihr nicht unbekannt: „Mit meinem Opa sind wir früher immer wieder mal im Opel Admiral nach Eckernförde gefahren.“ Eigentlich hätte sie ihr Weg in diesem Jahr auch beruflich ins Ostseebad geführt. Dann hätte sie in der Stadthalle aus ihrem jüngsten Buch „Dor bün ik tohuus“ lesen sollen. Doch Corona und die Stadthallen-Sanierung machten dem einen Strich durch die Rechnung. Dennoch ist sie der Pandemie in gewisser Weise auch dankbar: „Durch Corona bin ich zur Hörspielvertonung gekommen.“ Für Audible hat sie zum Beispiel „Die Hafenschwestern“ gesprochen, auch beim Krimi-Hörspiel „Hallig 11“ mitgewirkt und eine Rolle in der „TKKG“-Reihe übernommen.

Sie ist also auch ohne Schauspielerei weiterhin gut im Geschäft und muss nicht ins Dschungelcamp, um ihre Finanzen aufzubessern. Eine Anfrage kam tatsächlich einmal. Sie habe aber dankend abgelehnt. „So weit bin ich noch nicht.“ Stattdessen genießt sie ihren großen Garten in Nortorf mit Apfelbäumen, Feuerstelle und selbst gebauter Terrasse.

Der große Fundus an Erinnerungsstücken aus Helga Feddersens Nachlass hat sie seelisch sehr berührt, wie sie selbst sagte. Einige Bilder konnte sie behalten und will jetzt noch einmal ganz bewusst den Weg nach Ellerdorf gehen, wo sie zum ersten Mal auf Helga Feddersen traf. Dann sollen auch die jetzigen Bewohner von Helga Feddersens Haus ein Foto bekommen, auf dem die verstorbene Schauspielerin vor dem Gebäude steht.