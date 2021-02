Gefahr durch Kohlenmonoxid : Heizung ausgefallen – mit Grill geheizt

Verdacht auf Kohlenmonoxidvergiftung bei fünfköpfiger Familie. Heizung war ausgefallen. Grill angezündet.

Winnemark | Zu einem Einsatz wegen Gefahrstoffen wurde die Freiwillige Feuerwehr Damp-Dorotheenthal am Mittwoch zur Unterstützung nach Winnemark gerufen. In einem Gebäude in einem Ortsteil in Außenlage, bewohnt von einer fünfköpfigen Familie, klagten einige seit dem...

