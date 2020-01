Konzertreihe Eckernförde : Heiterer Jahresauftakt mit dem „Parker Quartet“

Die Violinisten Daniel Chong und Ken Hamao, die Bratschen-Spielerin Jessica Bodner und der Cellist Kee-Hyun Kim boten ein hochklassiges Konzert.

10. Januar 2020, 15:56 Uhr

Eckernförde | Das Jahr 2020 begann für die Freunde der Klassischen Musik mit einem Höhepunkt. Als Gast in der Stadthalle im Rahmen der „Konzertreihe Eckernförde“ trat das „Parker Quartet“ auf - eine Dame und drei Herren. Das hochstehende Ensemble, gegründet 2002, ist inzwischen weltweit gefragt. Das Quartett besteht aus den Violinisten Daniel Chong und Ken Hamao, der Bratschen-Spielerin Jessica Bodner und dem Cellisten Kee-Hyun Kim. Wer oberflächlich auf das Programm geschaut hatte, war vielleicht stutzig geworden: dreimal ein Streichquartett und sonst nichts? Die Musiker hatten sich bei diesem ersten Konzert des Jahres fast ganz auf die Klassik gestützt: Joseph Haydn und Ludwig van Beethoven. Hinzu trat ein Streichquartett von Karol Szymanowski (1882 bis 1937 in Warschau und Lausanne). Sein Streichquartett Nr. 2 op. 56 hat er 1927 in Warschau komponiert, wo er seit 1920 Direktor des Konsistoriums war. Von Joseph Haydn (1732 bis 1809) boten die Gäste das Streichquartett in Es-Dur, op. 33/2. Heiter und tänzerisch nahmen die vier Künstler den Beginn, man erlebte einige Überraschungen. Geschmeidig kamen die aufbauenden Substanzen, absolut sauber erklang das Scherzo, auch sehr gesanglich, und das glissando brachte das Publikum zur Heiterkeit. Ausdrucksstark begann das Largo sostenuto – auch die Taktverschiebungen gerieten einwandfrei. Lebendig und vorwärtsstrebend begann das Finale, und die geschmeidigen Läufe führten zum heiteren Schluss – es kam reichhaltiger Applaus! Gewöhnungsbedürftig war natürlich das Streichquartett Nr. 2 op. 56 von Karol Maciej Szymanowski. Jedes Instrument hatte hier seine eigene Melodie, und doch gehörten die vier Streicher zusammen. Schwungvolle Passagen wechselten mit getragenen Tönen – die Zusammenhänge musste sich jeder Zuhörer selbst herstellen! Bei dem dritten Satz „lento moderato“ begann die 2. Violine; Bratsche und Cello traten hinzu, und auch die 1. Violine hatte ihren Part. Die gesanglichen Passagen konnten sehr erfreuen. Diese Musik ist sicherlich nicht jedermanns Sache, aber sie wurde hervorragend dargeboten. Von den 16 Streichquartetten, die Ludwig van Beethoven ( 1770 bis 1827) komponierte, erklang das Werk in a-moll. op 132. In seinem Aufbau von fünf Teilen und 50 Minuten Dauer erreicht das Werk schon fast Sinfonie-Ausmaße. Im Kopfsatz Assai-sostenuto hörte man getragene und gefühlvolle Phasen, die in voller Harmonie eine angenehme Tongebung boten – jedes Instrument hatte seine eigene Musiksprache; die vier Künstler boten eine hervorragende Gemeinsamkeit. Melodiereiche Passagen, innig dargeboten, gingen über in den nächsten Teil: die „Canzona“ – sie wurde langsam, fast choralartig dargeboten und intensiv musiziert. Der „Marsch“ und der Schluss-Satz „Allegro appasionato“ bildeten einen herrlichen Abschluss. Es gab ausdauernden Beifall, der mit einer kleinen Serenade belohnt wurde.