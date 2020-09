Eckernförde : Heimatvertriebene Pillauer rufen zur Freundschaft zwischen den Völkern auf

Eine Abordnung der „Heimatgemeinschaft der Seestadt Pillau“ hat einen Kranz am Denkmal des Großen Kurfürsten mit einer Friedensbotschaft niedergelegt.

von Arne Peters

13. September 2020, 14:07 Uhr

Eckernförde | Die Ostseestadt Pillau – heute Baltijsk – gehörte einst zum Deutschen Reich und wurde am Ende des Zweiten Weltkriegs von der Sowjetunion erobert. Viele Menschen sind damals von Ostpreußen in den Westen geflüchtet, wo sie eine neue Heimat gefunden haben. Bis heute denken die Überlebenden an ihre Kindheit zurück, sind geprägt von den Kriegs- und Fluchterlebnissen.

Deshalb findet seit 66 Jahren stets im September eine Abordnung der Heimatgemeinschaft Seestadt Pillau den Weg nach Eckernförde. Hier steht das Denkmal des Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm (1620 - 1688) am Borbyer Ufer – die Statue stand einst in Pillau und wurde 1955 in Eckernförde aufgestellt. Die Stadt übernahm eine Patenschaft für die Vertriebenen, die die „Heimatgemeinschaft der Seestadt Pillau“ gründeten.

Auch gestern trafen sich zwölf Mitglieder am Denkmal, darunter nicht nur Überlebende, sondern auch Kinder, Enkel und Urenkel. „Für uns ist diese Patenschaft wichtig“, sagte Christina Ziegler. „Es ist immer so, als kämen wir nach Hause.“ Und Gabriele Schildknecht ergänzte: „Das Gefühl der Heimatlosigkeit ist bei vielen in die Seele eingebrannt – auch in den nachfolgenden Generationen.“

Sie gedachten des Kriegsendes vor 75 Jahren und hatten eine Botschaft, die auch auf der Schleife des niedergelegten Kranzes abzulesen war: „Zum Gedenken an alle Toten durch Krieg, Verfolgung und Vertreibung! Zur Mahnung an die Lebenden! Für eine globale Friedenskultur!“.

Gabriele Schildknecht: „Wir wollen auch an alle erinnern, die in allen Kriegen der Vergangenheit und weiterhin aktuell in Krisen- und Kriegsgebieten und bei Terrorakten überall auf der Welt leiden und sterben müssen, die ihre Heimat auf der Suche nach Schutz und einem gesicherten Leben hinter sich lassen, die ihre Würde und ihre Angehörigen verloren haben und verlieren, und die, wenn sie überleben, oft lebenslang traumatisiert werden.“

Schildknecht erzählte von ehemaligen Pillauern, die in den 90er-Jahren zum ersten Mal seit dem Krieg ihre alte Heimat besuchen konnten. „Im Lauf der Jahre haben sich freundschaftliche und herzliche Beziehungen aufgebaut, die auch noch von den Nachfahren weitergepflegt werden. Gerade angesichts der aktuellen Konflikte ist diese Kontaktpflege von großer Bedeutung, und wir wollen über diese gewachsenen menschlichen Verbindungen die Brücken zur Verständigung weiter ausbauen.“

Auch die heute 95 Jahre alte Rosemarie Goretzky von Strahlendorf war als ehemaliger Flüchtling bei dem Treffen dabei. Heute lebt sie in Wedel und war sich sicher: Hätte der Kurfürst eine Botschaft, würde sie so lauten: „Vertragt euch und haltet zusammen. Miteinander reden ist wichtiger als aufeinander zu schießen.“