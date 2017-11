Neues Buch : Heimattour mit dem Rad

vergrößern 1 von 2 Foto: ame 1 von 2

von Achim Messerschmidt

erstellt am 18.Nov.2017 | 17:39 Uhr

Er hatte es seinen Begleitern versprochen. Als Karl-Heinz Hapke im vergangenen Jahr auf seiner Radtour zwischen Thüringen und Hessen Winfried Michel, Alfred Proksch, Josef Hohmann und Rudi Müller traf und sie einige Etappen gemeinsam zurücklegten, verabredeten sie sich für eine gemeinsame Tour an der Schlei, Karl-Heinz Hapke sollte sie ausarbeiten. Schließlich ist es ja seine Heimat.

„Mein Ziel war es, meinen Freunden eine bleibende Erinnerung an unser schönes Land mitzugeben“, sagt der Groß Wittenseer. In diesem Sommer war es dann soweit, Karl-Heinz Hapke hatte sich akribisch auf die Tour vorbereitet und eine rund 250 Kilometer lange Strecke an der Schlei und durch das östliche Hügelland ausgearbeitet.

Dabei begann die gemeinsame Tour anders als gedacht. Da einer seiner Mitstreiter im Zug in Schleswig seinen Rucksack mit allem Hab und Gut liegengelassen hatte, mussten zwei von ihnen zunächst weiter nach Westerland reisen, um diesen wieder in Empfang zu nehmen, sodass die Radtour mit mehreren Stunden Verspätung starten musste. Diesen Abstecher hatte Hapke nicht eingeplant.

Die Radtour, die in Schleswig begann und in Laboe endete, hat Hapke auch wieder in einem Buch veröffentlicht, das seit wenigen Tagen auf dem Markt ist. So hat er es schon mit der Radtour durch das Werra-Tal und seinem Segeltörn durch die Karibik gemacht (wir berichteten).

Da Karl-Heinz Hapke mit seinen 74 Jahren zehn bis 15 Jahre jünger ist als seine Mitradler, wollte er sich vor der Fahrt fit machen und radelte Tage vorher allein quer durch die Hüttener Berge.

Seinen Freunden wollte Hapke nicht nur einfach die Etappen von A bis B präsentieren, sondern auch die Region näherbringen. Daher begann jede Etappe mit einem kleinen Vortrag des Groß Wittenseers. Er erzählte über die Fischersiedlung Holm, Kappeln als beliebte Filmkulisse, die Entwicklungen in Port Olpenitz, Eckernförde, das Olympiazentrum Schilksee oder auch den Nord-Ostsee-Kanal. Geschichte und Kultur gehören nun mal dazu, wenn man das Land mit dem Fahrrad durchquert, findet Karl-Heinz Hapke.

>„Von Schleswig nach Laboe“, Karl-Heinz Hapke, Books on Demand, 2017, ISBN 978-3-7448-5565-5.