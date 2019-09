Welt-Kapelle spielt in Borbyer Kirche : Heimatklänge, gepaart mit orientalischen und deutschen Liedern

Professionelle Musiker mit Migrationshintergrund spielen am Freitag, 6. September, Lieder aus ihrer arabischen Heimat, über alle Grenzen hinweg.

Eckernförde | Ein besonderes Hör- und Klangerlebnis wird am Freitag, 6. September, in der Borbyer Kirche präsentiert. Zu Gast ist die mittelholsteinische Welt-Kapelle. Diese formierte sich im Winter 2016/17, nachdem unter den Geflüchteten des Mittleren und Nahen Ostens auch professionelle Musiker nach Schleswig-Holstein gekommen waren. In der Welt-Kapelle trifft Folk auf Ethno auf Klassisch mit einer charakteristischen Klangmischung. Neben eigenen Kompositionen machen Arrangements traditioneller orientalischer und deutscher Lieder die besondere musikalische Note der Gruppe aus. Aber auch alles, was geographisch und stilistisch angrenzt beziehungsweise dazwischen liegt, macht sich die Kapelle gern zu eigen: Musik vom Balkan, aus der Türkei oder Klezmer, aber auch skandinavischen und Irischen Folk – mit Gesang, Ney, Oud, Violine, Klarinette, Cello, Kanoun, Tabla, Bouzouki, Kontrabass, Mandoline, Concertina oder Maultrommel. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.