Eckernförde : Heike Schielke seit 35 Jahren im Geschäft

08. Januar 2020, 18:37 Uhr

Eckernförde | Heike Schielke ist seit 1983 in der Immobilienbranche tätig. Im Januar 1985 entschied sie, sich selbstständig zu machen. Jetzt kann die Geschäftsfrau auf 35 Jahre als selbstständige Immobilienmaklerin zurückblicken.

„Mein Start in die Selbstständigkeit erfolgte genau am 4. Januar“, erinnert sich die gebürtige Marburgerin. Zunächst war sie vor Ort tätig, nach der Wende richtete sie ihr berufliches Engagement hauptsächlich auf Mecklenburg-Vorpommern, ohne dem Ostseebad ganz den Rücken zu kehren. „Dort gab es große Bauvorhaben, bei denen ich in der Planung und Vermarktung mitgewirkt habe.“

2003 zog es Heike Schielke beruflich wieder ausschließlich nach Schleswig -Holstein zurück. Seitdem liegt ihr beruflicher Schwerpunkt auf Eckernförde und Umgebung. „Das schließt natürlich auch die umliegenden Städte wie Kiel, Schleswig oder Rendsburg mit ein.“

Ihr zentral gelegenes Büro in der Mühlenstraße 1/ Am Gänsemarkt bezog Heike Schielke 2009. Von dort aus kümmert sie sich um den Verkauf und die Vermietung von Häusern, Wohnungen, Grundstücken und Gewerbeobjekten. Beste Kundenbetreuung steht bei ihr an erster Stelle: „Von der seriösen Beratung über die Bewertung der Objekte bis zum Vertragsabschluss soll der Kunde mit allen Dienstleistungen rundum zufrieden sein.“

Vormittags, von 9 - 12 Uhr, ist die Maklerin grundsätzlich im Büro anzutreffen „Nachmittags bin ich dann meistens im Außendienst, sehe mir die Objekte an, treffe Verabredungen und koordiniere Termine.“



>HS Immobilien, Mühlenstraße1/ Gänsemarkt, Telefon 04351/ 470990