Museum Eckernförde : Heidi und Hans-Jürgen Koch zeigen spektakuläre Fotos aus dem Leben der Honigbienen

Eckernförde | Einzigartige Nahaufnahmen von Honigbienen präsentiert das Museum Eckernförde in seiner neuen Sonderausstellung. Unter der Überschrift „Bienen – Die Bestäuber der Welt“ zeigen die renommierten Fotografen Heidi und Hans-Jürgen Koch 22 von 25 Fotos, die zu ihrem Bienenprojekt gehören. Die Zukunft der Bienen sowie aller Insekten ist bedroht. Sie sind das Symbol für ein großes Artensterben, das schon vor Jahren weltweit eingesetzt hat. Und so ist Museumsleiterin Dr. Dorothee Bieske dankbar, dass das Fotografenpaar dem Museum seine Arbeiten für eine Sonderausstellung angeboten hat. „Das Thema Bienen passt wunderbar in den Sommer. Die Ausstellung richtet sich an Eckernförder und Urlauber, besonders auch an Familien.“

Heidi und Hans-Jürgen Koch sehen sich selbst als „Lebensformfotografen“, die Tieren sowohl physisch als auch psychisch auf Augenhöhe begegnen wollen und heben sich dadurch von der klassischen Natur- und Tierfotografie ab. Die preisgekrönten Fotografen sind seit über 30 Jahren weltweit unterwegs, veröffentlichen Beiträge in führenden Magazinen wie GEO, Stern, National Geographic oder mare. Sie fotografierten Bisons in den USA und erzählen über sie ein Stück amerikanischer Geschichte. Sie thematisieren die in Alaskas arktischem Regenwald lebenden Indianerstämme, indem sie ihre Totempfähle fotografierten. Aber auch kleine Kreaturen wie Ameisen, Kakerlaken oder Bewohner eines Flohzirkus’ gehörten zu ihren Projekten. „Aber von Bienen hatten wir nicht die blasseste Ahnung und auch kein gesteigertes Interesse an ihnen, was angesichts ihrer Bedeutung eine nicht zu entschuldigende Ignoranz war“, sagt Hans-Jürgen Koch. Eine Anfrage des Magazins „Stern“, über die Forschung an dem Bieneninstitut der Universität Würzburg zu berichten, gab den Anstoß. Den letzten Ausschlag, sich dem Thema Bienen vollkommen zu widmen, gab Professor Jürgen Tautz. „Er erzählte von seinen Bienen. Das war eine Bienengehirnwäsche“, verrät Koch. Und so näherte sich das Fotografenpaar den Bienen mit einer Sichtweise, die von Neugier, Respekt und Faszination geprägt ist. „Wir sind in diesen Bienenkosmos eingetaucht“, erklärt Heidi Koch. Unter Studiobedingungen sind Bilder entstanden, die dem Betrachter Einblicke in das Leben der Tiere gewähren, die ansonsten verborgen bleiben. Im Grunde habe man die Versuche der Studenten perfektioniert. Ein Imker habe ihnen mit Rat und Tat zur Seite gestanden, wenn beispielsweise Puppen zur Veranschaulichung ihres Entwicklungsstadiums freipräpariert werden mussten, so das Ehepaar, das ursprünglich aus Hessen kommt, aber seit über acht Jahren in Goosefeld lebt. In fünf Kapiteln, „Die Bestäuber“, „Die Brüter“, „Das Personal“, „Die Architekten“ und „Die Futuristen“, nähern sich Heidi und Hans-Jürgen Koch den Bienen. Zarte Härchen, filigrane Flügelchen, Blütenpollen, architektonisch perfekt konzipierte Waben sind zu sehen. Spektakuläre Makroaufnahmen zeigen beispielsweise die Nahrungsübergabe zwischen zwei Arbeiterinnen, die als Trophallaxis bezeichnet wird. Zu sehen ist auch ein Netz aus Bauketten, das Arbeiterinnen bilden, um eine kaputte Wabe zu reparieren. Alle Fotografien sind mit Begleittexten erklärt. „Durch das Projekt sind zu Bienenfreunden geworden“, so Heidi und Hans-Jürgen Koch.

Die Ausstellung ist vom 9. Aug. bis zum 11. Okt. zu sehen. Öffnungszeiten: dienstags bis freitags 10-12 Uhr und 14.30-17.30 Uhr

. Am 9. Aug. von 11-17 Uhr zur Ausstellungseröffnung. Coronab

e

dingt gibt es keine Eröffnungsfeier.

Am 19. Aug. und am 9. Sept. gibt es ein Gespräch mit den Fotografen unter dem Motto „Das Tier und wir!“ – nur mit Anmeldung, Tel. 04351/712 547.

Ein Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht.