Historischer Besuch in Eckernförde : Heider werben für ihren Marktfrieden

In Heide wird vom 4. bis 7. Juli auf dem Marktplatz ein historisches Fest gefeiert – mit Festspiel, Theater, Kunsthandwerk und einer echten Hochzeit.

von Arne Peters

07. Juni 2019, 17:28 Uhr

Eckernförde | Was den Eckernfördern das Piratenspektakel, das ist den Heidern ihr Marktfrieden. Der „Heider Marktfrieden“ ist ein historisches Fest, das an die Zeit des 15. und 16. Jahrhunderts erinnert, als Dithmarschen eine freie Bauernrepublik war.

Vom 4. bis 7. Juli wird der größte unbebaute Marktplatz Deutschlands mit seinen 4,7 Hektar in die Zeit um das Jahr 1500 zurückgeführt. Dazu gehören Stände mit Schmieden, Schwert- und Seilmachern, Kunsthandwerkern und Gauklern, ein Festspiel, mittelalterliche Gaumenfreuden, Theater und 130 Ehrenamtliche, die in historischen Gewändern dem Spektakel eine authentische Note verleihen.

Jedes Jahr stattet eine Delegation aus Heide vielen Städten in Schleswig-Holstein einen Besuch ab, um für diesen „Heider Marktfrieden“ zu werben – so auch Eckernförde. Diesmal war Heides Bürgervorsteher Michael Stumm dabei – und das Brautpaar Kristin Robelski (28) und Niko Borchers (33). Eine Bauernhochzeit gehört nämlich zu dem Spektakel – und die ist echt. Jedes Jahr erhält nämlich ein Brautpaar eine „reelle, gut bürgerliche Hochzeit“, wie Michael Stumm erklärt. Vorausgesetzt, die Hochzeitsgesellschaft kleidet sich in Trachten und nimmt an dem Hochzeitsumzug teil. Und: Braut oder Bräutigam müssen zumindest entfernt etwas mit Landwirtschaft zu tun haben und zumindest ein paar Sätze Plattdeutsch sprechen können. „Wir haben jedes Jahr mehrere Bewerbungen.“

Bürgermeister Jörg Sibbel begrüßte die Werbung für die Veranstaltung. „Ein Tagesausflug zu der Veranstaltung ist sicher nicht nur für Eckernförder Bürger interessant, sondern auch für unsere Gäste.“ Jedes Jahr begrüßen die Veranstalter an vier Tagen rund 300.000 Besucher.

>www.heider-marktfrieden.de