Sturmtief über Eckernförde : Heftige Böen treffen auf die Küste

Böen bis Windstärke 10 – Polizei meldet mehrere kleine Einsätze. Hochwasser: Freiwillige Feuerwehr behält den Pegelstand im Auge.

von Gernot Kühl

17. März 2018, 06:01 Uhr

Eckernförde | Das war heftig. Gestern fegte ein kräftiger Sturm aus Richtung Ost über die Ostsee. Die starke Brandung, die sonst eher an der Nordsee zu sehen ist, bearbeitete den Strand, der weitgehend unter Wasser stand. Die Wetterdienste meldeten stürmischen Wind mit einzelnen schweren Sturmböen bis 102 km/h (Windstärke 9 bis 10) und gaben eine Unwetterwarnung heraus. Die gilt auch für heute bei den gleichen stürmischen Windverhältnissen. Die Stadt Eckernförde hat deshalb die für heute geplante „Aktion Sauberes Schleswig-Holstein“ abgesagt – zu gefährlich für die freiwilligen Müllsammler. Ob die Aktion nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

Die Polizei wurde zu mehreren, kleineren Einsätze gerufen, darunter umgestürzte Bauzäune und ein angeschlagenes, kleines Boot im Hafen. Größere Sturmeinsätze waren bis zum späten Nachmittag nicht darunter. Viele Eigner waren mit der Sicherung ihre Boote beschäftigt. Relativ ruhige Lage auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Eckernförde. „Kein Laub auf den Bäumen, kein Regen, der Wind hat wenig Angriffsflächen“, nannte Wehrführer Meint Behrmann auch den Grund dafür. Doch er hatte den Pegelstand permanent im Blick. 5,03 Meter ist normal, um 16 Uhr lag der Pegel bei 6,10 Meter, Tendenz fallend, sagte Behrmann. Dennoch: „Wir sind gewarschaut, Bauhof und Stadtgärtnerei stehen mit Sandsäcken stand by.“ Beim Hochwasser vor einem Jahr lag der Pegel bei 6,50 Meter.

Ansonsten rüttelte die Sturmfront gestern heftig an allem, was sich ihr in Küstennähe in den Weg stellte. Etliche „Sturm-Gucker“ machten ihre Fotos von der aufgewühlten See, und waren anschließend froh, aus der stürmischen und kalten Umklammerung wieder ins geschützte Warme zu kommen. An mehreren Stellen fegte der Sturm den Sandstrand über die Straße ( B 76) und die Promenade (Kiekut).