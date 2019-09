Eckernförde : Haydns „Die Schöpfung“ in St. Nicolai

Das Ensemble Ars Musica Flensburg, der St.-Nicolai-Chor und drei Solisten haben am Sonntag Haydns Oratorium aufgeführt.

23. September 2019, 16:57 Uhr

Eckernförde | Am Sonntag gab es in St. Nicolai ein Konzert der Sonderklasse: „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn stand auf dem Programm. Alle Plätze waren im Vorwege verkauft, denn man ahnte beizeiten, dass diese Aufführung unter der Leitung von Kirchenmusikdirektorin (KMD) Katja Kanowski ein absolutes Highlight wird. Schließlich dirigierte sie das Ensemble Ars Musica Flensburg mit 38 Instrumentalisten, den 55-köpfigen St.-Nicolai-Chor Eckernförde und drei Solisten. Hier hatte man Anna Elisabeth Hempel gewinnen können, die mit ihrem ausdrucksstarken Sopran die Rezitative von Gabriel und Eva übernahm. Die Partien von Uriel sang Tenor Steven van der Linden. Mit ergreifender und wohlmodulierter Bassstimme war Jonathan de la Paz Zaens sowohl Raphael als auch Adam.

Alle drei Solisten sind handverlesen und weithin bekannt. Sie trugen in ihren gesungenen Texten die Inhalte der Schöpfungsgeschichte so geglückt vor, dass man auch in größerer Entfernung noch jedes Wort deutlich verstehen konnte.

Zwar hatte man die Texte des Oratoriums den Gästen gedruckt an die Hand gegeben, für viele dienten sie aber sicherlich mehr als Vorlage für Bewunderung und Freude. Die Sprache ist zum Teil so poetisch und packend bildhaft, dass man beim Mitlesen das Gesamterlebnis noch in besonderem Maße genießen konnte.

Das dritte von Haydns vier Oratorien thematisiert die Erschaffung der Welt, wie sie im ersten Kapitel der Genesis erzählt wird. Es wurde 1798 in Wien uraufgeführt. Der Text dieses Oratoriums stammt von Gottfried van Swieten.

Es schildert, wie die Welt aus dem ungestalten, formlosen Chaos entsteht, wie das Licht über die Finsternis triumphiert, Pflanzen und Tiere die Erde bevölkern, und schließlich der Mensch geschaffen wird. Obwohl diese Schöpfungsgeschichte so gewaltig, so umwerfend und ergreifend ist, gelang es am Sonntag dem Chor, dem Orchester, den Solisten mit ihrer Musik und ihrem Gesang, zu allerbesten Überbringern der guten Botschaften zu werden. Mit großem Ernst, hoher Konzentration und vermutlich viel emotionaler, innerer Beteiligung gelang die Aufführung. Hatte Haydn einst vermerkt: „Ich möchte etwas schreiben, wodurch mein Name in der Welt Bestand haben wird“, so trug die Darbietung in St. Nicolai mit Sicherheit dazu bei.

Eingehüllt in den Zauber schönster Wort- und Klangbilder, verstrich der späte Nachmittag, ließ herbstliche Sonnenstrahlen durch die Kirchenfenster herein, und die Entstehung des Lichts – nach aller Finsternis – kam dann auch musikalisch machtvoll: Mit Pauken und lautem Jubel begrüßte die Musik das Licht. „… und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht.“ Gab es einen, den da keine Schauer überliefen?

Himmel und Erde entstanden: „Da tobten brausend heftige Stürme… die Luft durchschnitten feurige Blitze, und schrecklich rollten die Donner umher.“ Auch ohne diese Worte malte die Musik die passenden Bilder. Hügel, Felsen, Flüsse, Bäche, Kräuter, Obstbäume – alles entsteht. Vögel, Fische, Löwen, Tiger, Insekten, alles füllt die Erde mit Leben. Dann erschafft Gott Adam und Eva. Und was geschieht heute mit der Schöpfung?

>Nächste Aufführung in gleicher Besetzung: 29. September, 17 Uhr in Flensburg, Leitung Kirchenmusikdirektor Michael Mages