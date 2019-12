Eckernförder Bank : Hauke Maart geht in den Ruhestand

Nach 43 Jahren im Dienst der Raiffeisen- und Volksbanken ist für ihn Schluss mit Krediten, Zinsen und Tilgung.

von Gernot Kühl

20. Dezember 2019, 19:19 Uhr

Eckernförde | Im Flur der Eckernförder Bank hängen Leinen mit Wäscheklammern, die Fotos und Sprüche halten. Nur drei Beispiele: „Davon werden die Zahlen auch nicht besser“, „Dann ist das ssssssso“ oder „Best of Herr Maart: Der junge Graf fährt mit seiner Auserwählten in der Kutsche und sagt zu ihr: Bis zum Horizont, alles meins! Herr Maart am Folgetag: Bis zum Horizont, alles unser!“ Kein Zweifel – da geht jemand, den alle vermissen. Dieser Jemand ist Hauke Maart, 63 Jahre und allseits hochgeschätzter Prokurist der Eckernförder Bank, ein Muster an Verlässlichkeit und Besonnenheit. Intern wie extern. Denn auch seine Kunden, in erster Linie die Landwirte im Altkreis Eckernförde, kennen den versierten Kreditfachmann teilweise seit Jahrzehnten, man kannte und vertraute sich, es lief alles.

Ab sofort müssen sich die Kunden an neue Gesichter und Gesprächspartner gewöhnen – Hauke Maart hatte gestern nach 43 Jahren im Dienst der Raiffeisen- und Volksbanken seinen letzten Arbeitstag. „Nun ist Schluss, das ist okay so“, kommentierte er seinen beruflichen Abschied betont sachlich, nüchtern und bescheiden, ganz so, wie es seine Art ist. Hauke Maart verkörpert quasi all die Tugenden, für die die Eckernförder Bank steht: Kompetenz, Bodenständigkeit, Verlässlichkeit, Vertrauenswürdigkeit.

Aufgewachsen ist Hauke Maart auf Nordstrand. Nach Realschule und Bundeswehr fing er 1976 in der Raiffeisenbank Dänischenhagen an und blieb dort bis zur kleinen Fusion mit Osdorf und Gettorf im Jahr 1984, um dann die Leitung des Kreditgeschäfts der Raiffeisenbank Dänischer Wohld zu übernehmen. Schon damals lag ihm die Betreuung der Landwirte und Gewerbetreibenden besonders am Herzen. Eine weitere Fusion im Jahr 2000 mit der Eckernförder Volksbank führte ihn dann schließlich nach Eckernförde zur Eckernförder Bank, wo er zum Abteilungsleiter des Kreditgeschäfts mit Prokura berufen wurde.

Seitdem wissen die Landwirte und Gewerbetreibenden, mit wem sie über anstehende Investitionen sprechen und über die Zins- und Tilgungspläne verhandeln müssen. Wesentlicher Faktor für beide Seiten war die Vertrauensbasis, die sich im Laufe der Jahre und Jahrzehnte auf beiden Seiten aufgebaut hat. Seine „Kompetenzvermutung“ auf Seiten der Landwirte wuchs stetig. Als „Jungspund“ wurde er schon mal von einem Landwirt am Schlips gepackt, später ging alles gesitteter zu. Und verantwortungsvoll. Kostete ein Trecker früher 80.000 D-Mark, muss man heute dafür 200.000 Euro hinblättern. Und ein Mähdrescher ist heute „ein Einfamilienhaus auf Rädern“, das finanziert werden will. Darüber muss geredet werden, persönlich und auf Augenhöhe, eben so, wie Maart es schätzt. „Die Kunden, die in der Landwirtschaft tätig sind, kennen mich alle – und zwar nicht zu 99, sondern zu 100 Prozent“, umschreibt Hauke Maart die besonderen Geschäftsbeziehungen zu seinen Kunden. Sein Geschäft übernehmen künftig Peter Rossen (Landwirtschaft) sowie Jörg Hülsen und Henning Wurr (Gewerbekunden).

Privat hält sich der sportlich-schlanke 63-jährige Altwittenbeker mit Dauerläufen und Fahrradfahren fit.